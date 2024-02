Váratlan dolog történt egy közbeszerzésen, amin Mészáros Lőrinc cége is elindult

Nagyon ritkán, de azért előfordul, hogy Mészáros Lőrinc valamelyik cége elindul egy állami közbeszerzésen, de nem őt hirdetik ki a végén győztesnek. Ez történt a Miniszterelnökség alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 680 millió forintos keretösszegű, 3 évre szóló gépjárműbeszerzésén, amelyre a Mészáros Autó Javító Kft. is beadta az ajánlatát, de az MTÜ nem találta eléggé vonzónak, ezért egy másik céggel szerződött le február 5-én.

Mindez így néz ki a közbeszerzési tájékoztatóban leírva:

Nem nyertes ajánlattevők: Mészáros Autó Javító Korlátolt Felelősségű Társaság.

Az MTÜ még azt is közölte, hogy az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján értékelte. Vagyis ár-érték arányban nem Mészáros Lőrinc ajánlata volt a legjobb.

Ki mert jobb ajánlatot adni?

A Mészáros Autó Javítónak igazából nincs oka szégyenkezni, hiszen a hazai flottakezelő piac egyik legrégebbi és mára egyik legnagyobb szereplőjétől, a Mercarius Kft.-től szenvedett vereséget. A 2022-ben 17,7 milliárd forintos bevételt produkáló társaság tulajdonosa Koleszár Róbert és bizalmi vagyonkezelőként az Apelso Trust Zrt., utóbbi Antall Györgyhöz, a néhai miniszterelnök, Antall József fiához köthető. Az elmúlt években több komoly állami tendert is megnyertek, például a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) is kötött velük egy 225,8 millió forintos bérleti szerződést. A Direkt36 kutatásai szerint Rogán Antal és korábbi felesége 2008-tól kezdve több olyan nagyértékű autót is használt, amelyek üzembentartója ez a cég volt, de más kormányközeli emberek is használták a Mercarius autóit.

Ez a közbeszerzési vereség azonban biztosan lerontja a Mészáros-cégek 2024-es közbeszerzési statisztikáit. A 2018 és 2020 közötti időszakban Szíjj László a cégein keresztül közel 914 milliárd, Mészáros Lőrinc ugyanezen három év alatt 633 milliárd forintot nyert el közbeszerzéseken keresztül. Mostanra viszont fordult a kocka: Szíjj Lászlót Mészáros Lőrinc váltotta az élen, aki a 2019-2021-es időszakban a cégein keresztül összesen közel 1141 milliárd forintot tehetett zsebre – derült ki a Transparency International (TI) Tenderbajnok elnevezésű interaktív, közbeszerzési adatokon alapuló rangsorából. Mészáros Lőrinc érdekeltségei a közbeszerzések 8,9 százalékát, míg Szíjj László cégei a 6,6 százalékát nyerték el három év alatt.

Tán nem annyira köztudott, hogy Mészáros Lőrinc a bankok, szállodák, építőipar, mezőgazdaság és energiapiac mellett az autópiacon is jelentős érdekeltségekkel bír. Lapunk írta meg, hogy tavaly októberben bejegyezték a Mészáros M1 Mobilitás Center Kft.-t., amelynek az Mészáros Autó Javító Kft.-én és a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-én keresztül a Talentis Group és az MKB Magántőkealap lett a végső tulajdonosa. A Mészáros M1 korábban már legyőzte a Mercariust állami tendereken, de az MTÜ tenderén most nem járt sikerrel.

Az Átlátszó írta meg januárban, hogy személygépjármű flotta beszerzésére írt ki közbeszerzési eljárást a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a nyertes nem lett más, mint a Mészáros M1 Kft., amely öt év alatt megtízszerezte a bevételét. A kiírásra három jól ismert piaci szereplő, a Porsche Lízing és Szolgáltató Kft., a Mercarius Flottakezelő Kft. és a Mészáros M1 Kft. jelentkezett. A Mercarius 1,6 milliárd forintért vállalta volna a munkát, a Porsche ajánlata pedig érvénytelen lett, így a Mészáros M1 Kft. 1,4 milliárdos ajánlata lett a befutó. Mivel a Mercarius eleve magasabb árat adott, végül nem volt jelentősége, hogy a Mercarius 72 pontot vesztett az 1000-es skálán a lassabb szállítás miatt. Ami ugyan nem tűnik soknak, de ennek eredményeként a Mészáros M1 még akkor is nyert volna, ha 1,8 milliárdos (tehát a Mercariusénál 180 millió forinttal drágább) ajánlatot ad.

Az MTÜ tenderén viszont fordult a kocka: az elsőből második, a másodikból első lett.