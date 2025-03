Közbeszerzéseken szerzett milliárdok is családi alapítványokban landolhatnak

Hát így, tehát szépen szaporodnak a családi vagyonkezelő alapítványok, ahova a különböző közbeszerzéseken behúzott milliárdokat is akadály nélkül át lehet telepíteni. Lapunk írta meg, hogy legutóbb egy Tolna és Somogy megyei agrárbirodalmat összehozó Kőszegi család ácsolta meg a maga vagyonkezelő alapítványát. Összességében pedig szép lassan a fél ország ilyen alapítványok tulajdonában süllyed el.

– írta róluk a Magyar Építők. Hozzájuk köthető a Nyíregyházi Állatpark több látványosságának építése, Mészáros Lőrinc egyik cégével konzorciumban építik Nyíregyháza déli ipari parkját, valamint a modellváltáson átesett sárospataki egyetem épületét. Ebből is látszik, hogy jó kapcsolatokat ápol a cég a NER-rel, valamint állami közbeszerzéseken is sikeres. Bencze Antal tavaly márciusban Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott Fónagy Jánostól, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkárától. Nyíregyháza fideszes polgármesterétől pedig nívódíjat kaptak 2023-ban, mert a város útjainak jelentős részét kizárólag ők építhették.

Bencze Antal (jobbra) is sokat köszönhet a kormánynak Fotó: MTI

– ez a legutoljára bejegyzett vagyonkezelő alapítvány bírósági dokumentumaiban olvasható. A neve eléggé praktikus: Ke-Víz Vagyonkezelő Alapítvány, nyíregyházi a központja és február 25-én jegyezték be. A kuratóriumi tagok pedig Bencze Antal, valamint vélhetően a fiai, ifj. Bencze Antal és Bencze Gábor.

