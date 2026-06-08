3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Céges beszámolók

Közel 70 milliárd forintos profit jött össze az orosz-magyar topmilliárdosnak

Vég Márton
Vég Márton

Ruszlan Rahimkulov cégénél a saját tőke elérte a 238 milliárd forintot.

Mészáros Lőrinc és társai árnyékában kevés szó esik például arról, hogy a Kafijat Zrt. 2025-ben – mint azt kiderül a cég beszámolójából – 68 milliárd forintos nyereséggel zárt. Ez azért is figyelemre méltó, mert a Rahimkulov család – amely az OTP egyik részvényese – Magyarország leggazdagabb famíliájának számít. Az osztalékot nem vették ki, így a saját tőke elérte a 238 milliárd forintot.

A Kafijat 99,9 százalékos tulajdonosa Ruszlan Rahimkulov. A beszámolóban sorra tűnnek fel a nagy számok: a 238 milliárd forintos saját tőkéből a társaság jegyzett tőkéje 10,3 milliárd, az eredménytartalék 148 milliárd, a lekötött tartalék 11,4 milliárd, az adózott eredmény pedig 68 milliárd forint.

Jól sikerültek a pénzügyi műveletek a Rahimkulov családnál
Jól sikerültek a pénzügyi műveletek a Rahimkulov családnál
Fotó: DepositPhotos.com

A saját oldalukon olvasható bemutatkozásuk szerint a Kafijat Zrt. a befektetési világban a professzionalizmus és a megbízhatóság szinonimája. Szenvedélyük abban rejlik, hogy segítik az egyéneket okos befektetési döntések meghozatalában, biztosítva számukra a profitot, miközben védve vannak a potenciális veszteségektől. A Rahimkulov-család saját vagyonát döntően OTP- és Mol-részvények adják, de jelentős érdekeltségeik vannak az energetikában, építőiparban és a turizmusban is.

A beszámolóból kiderül, hogy a pénzügyi műveletek bevételei között számoltak el 13,1 milliárd forint kapott osztalékot, a részesedések értékesítéséből származó árfolyamnyereségekből pedig 52,4 milliárd forint jött össze. A tartósan adott kölcsön után járó kamat 8,6 milliárd forint volt a cégnél.

A Kafijat Zrt.-t 2007 februárjában alapított 5,85 milliárd forinttal az orosz Megdet Rahimkulov és két fia, Ruszlan és Timur. Az édesapa 2008-as hazatelepüléséig volt a néhai Általános Értékforgalmi Bank (ÁÉB) tulajdonosa és első embere. A Kafijat tavaly április 4-e óta a többségi tulajdonosa a J-B Faktor Kereskedelmi Faktoring Zrt.-nek. Azt egyelőre nem tudni, hogy miért pont erre a kis, 2007-ben alakult faktoringcégre esett a választása a titokzatos orosz-magyar családnak, de maga a piac kiválasztása érthető. Magyarországon a faktoringpiac felívelésben van, hiszen bőven van tér a bővülésre.

Részletes cikket a G7.hu írt a Kafijat Zrt.-ről, például megemlítik, hogy a magyar érdekeltségeknél jóval kisebb értékben, de tucatnyi orosz nagyvállalat részvényét és kötvényét birtokolta 2019 végén. Persze azóta ezeken túladhatott a cég, ám a korábbi tapasztalatok alapján ez több okból sem valószínű a lap szerint.

A családnak ugyanis nagyon erős az oroszországi kötődése: a testvérek édesapja, a családi vagyont kétes Gazprom-ügyletekkel megalapozó Megdet Rahimkulov jelenleg is Oroszországban él, és van kapcsolata a politikai vezetéssel (a putyini rendszerben oligarcháknál ez nehezen is lenne elképzelhető).

A család terjeszkedését a bukott Orbán-kormány is segítette: a hvg.hu tavalyi cikke szerint az Orbán-kormány a legapróbb részletekig beleszólt a Váci úti egykori Láng Gépgyár helyén zajló, több száz lakásos társasházóriás építését célzó ingatlanfejlesztésbe, ahol a beruházók a leggazdagabb magyar állampolgárok közé tartozó orosz vállalkozók, a Rahimkulov család. A helyszínt a bukott kormány elsőként jelölte ki rozsdaövezeti akcióterületté 2021 novemberében. Később megint belenyúltak a szabályozásba, így kormányzati segítséggel 2023-ban már magasabbra nőttek a tervezett épületek.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Megérkezik a magyar kutakra is az újabb olajár-emelkedés?

Megérkezik a magyar kutakra is az újabb olajár-emelkedés?

Itt van, mire számíthatunk kedden.

A rakétákkal együtt emelkedik az olajár

A rakétákkal együtt emelkedik az olajár

Azonnal reagált a piac a hírekre.

Van élet az Otthon Starton túlon is?

Van élet az Otthon Starton túl is?

Csökkennek a piaci kamatok is.

A nyugdíjasok meglepő hírt kaptak a hipermarketekből

Kisebb áresést mértünk május elejéhez képest a hipermarketekben a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt élelmiszerek körében, emiatt a vártnál kedvezőbben alakult az egy évre vetített index mértéke is. Íme, a június eleji Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérésünk.

Ha csak a pénzen múlna, már szinte ki is lehetne osztani a világbajnoki trófeát

Ha csak a pénzen múlna, már szinte ki is lehetne osztani a világbajnoki trófeát

Minden korábbinál több válogatott szerepel és ezáltal több mérkőzés is vár a csapatokra és a szurkolókra a június 11-étől, csütörtöktől három országban, Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban megrendezendő, 23. labdarúgó-világbajnokságon. Ha csak a pénzen és a keretek értékén múlna, akkor a 2018-as tornán diadalmaskodó Franciaország és a legutóbb 1966-ban világbajnok Anglia néznének szembe egymással a július 19-i fináléban.

Térdre kényszerítette Brüsszelt az energiaválság, egyik szomszédunk is nagy bajba került

Térdre kényszerítette Brüsszelt az energiaválság, egyik szomszédunk is nagy bajba került

Ahogy húzódik el az iráni konfliktus, úgy rontják gazdasági előrejelzéseiket a nagy nemzetközi szervezetek. A 38 tagországot számláló Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) már csak 2,8 százalékos GDP-bővülésre számít idén globálisan. Az energiaválsággal az Európai Unió különösen rosszul járhat, Belgium, Írország és Románia egyenesen recesszióba süllyedhetnek.

Megnyithatja az Európai Beruházási Bank a pénzcsapokat Magyarország számára

Megnyithatja az Európai Beruházási Bank a pénzcsapokat Magyarország számára

Az Európai Beruházási Bank tavaly is nyújtott 759 millió eurónyi hitelt Magyarországnak, ám az idei évtől jelentős bővülésre számítanak.

Tesztelték a közelgő foci-vb új labdáját – különleges dolog derült ki

A négyévente megrendezendő férfi labdarúgó-világbajnokság mindig új dolgokat is hoz magával. A pályák mérete ugyan szigorúan szabályozott, a leshelyzetet ugyanúgy zászlóval jelzik, a játékvezetők pedig sípszóval fejezik be a mérkőzést, de egy kulcsfontosságú dolgot mindig szándékosan megváltoztatnak: a labdát.

Újabb tervet sütöttek ki Brüsszelben az energiaválság ellen

Újabb tervet sütöttek ki Brüsszelben az energiaválság ellen

Az Európai Bizottság egy új szabályozási csomaggal csökkentené a megújuló energiát terhelő adókat, rugalmasabbá tenné a villamosenergia-rendszert, és felgyorsítaná az okosmérők bevezetését.

Adózási célkeresztben a bizalmi vagyonkezelők

Adózási célkeresztben a bizalmi vagyonkezelők

A jegybank jelenleg 13 professzionális bizalmi vagyonkezelőt tart nyilván, míg az eseti vagyonkezelők száma közelíti a kétezret.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG