Közel 70 milliárd forintos profit jött össze az orosz-magyar topmilliárdosnak

Mészáros Lőrinc és társai árnyékában kevés szó esik például arról, hogy a Kafijat Zrt. 2025-ben – mint azt kiderül a cég beszámolójából – 68 milliárd forintos nyereséggel zárt. Ez azért is figyelemre méltó, mert a Rahimkulov család – amely az OTP egyik részvényese – Magyarország leggazdagabb famíliájának számít. Az osztalékot nem vették ki, így a saját tőke elérte a 238 milliárd forintot.

A Kafijat 99,9 százalékos tulajdonosa Ruszlan Rahimkulov. A beszámolóban sorra tűnnek fel a nagy számok: a 238 milliárd forintos saját tőkéből a társaság jegyzett tőkéje 10,3 milliárd, az eredménytartalék 148 milliárd, a lekötött tartalék 11,4 milliárd, az adózott eredmény pedig 68 milliárd forint.

Jól sikerültek a pénzügyi műveletek a Rahimkulov családnál

Fotó: DepositPhotos.com

A saját oldalukon olvasható bemutatkozásuk szerint a Kafijat Zrt. a befektetési világban a professzionalizmus és a megbízhatóság szinonimája. Szenvedélyük abban rejlik, hogy segítik az egyéneket okos befektetési döntések meghozatalában, biztosítva számukra a profitot, miközben védve vannak a potenciális veszteségektől. A Rahimkulov-család saját vagyonát döntően OTP- és Mol-részvények adják, de jelentős érdekeltségeik vannak az energetikában, építőiparban és a turizmusban is.

A beszámolóból kiderül, hogy a pénzügyi műveletek bevételei között számoltak el 13,1 milliárd forint kapott osztalékot, a részesedések értékesítéséből származó árfolyamnyereségekből pedig 52,4 milliárd forint jött össze. A tartósan adott kölcsön után járó kamat 8,6 milliárd forint volt a cégnél.

A Kafijat Zrt.-t 2007 februárjában alapított 5,85 milliárd forinttal az orosz Megdet Rahimkulov és két fia, Ruszlan és Timur. Az édesapa 2008-as hazatelepüléséig volt a néhai Általános Értékforgalmi Bank (ÁÉB) tulajdonosa és első embere. A Kafijat tavaly április 4-e óta a többségi tulajdonosa a J-B Faktor Kereskedelmi Faktoring Zrt.-nek. Azt egyelőre nem tudni, hogy miért pont erre a kis, 2007-ben alakult faktoringcégre esett a választása a titokzatos orosz-magyar családnak, de maga a piac kiválasztása érthető. Magyarországon a faktoringpiac felívelésben van, hiszen bőven van tér a bővülésre.

Részletes cikket a G7.hu írt a Kafijat Zrt.-ről, például megemlítik, hogy a magyar érdekeltségeknél jóval kisebb értékben, de tucatnyi orosz nagyvállalat részvényét és kötvényét birtokolta 2019 végén. Persze azóta ezeken túladhatott a cég, ám a korábbi tapasztalatok alapján ez több okból sem valószínű a lap szerint.

A családnak ugyanis nagyon erős az oroszországi kötődése: a testvérek édesapja, a családi vagyont kétes Gazprom-ügyletekkel megalapozó Megdet Rahimkulov jelenleg is Oroszországban él, és van kapcsolata a politikai vezetéssel (a putyini rendszerben oligarcháknál ez nehezen is lenne elképzelhető).

Kapcsolódó cikk Rahimkulovéktól vette hegyvidéki luxusvilláját a Kásler-féle onkológiai alapítvány Szabálytalanságokat talált az ÁSZ.

A család terjeszkedését a bukott Orbán-kormány is segítette: a hvg.hu tavalyi cikke szerint az Orbán-kormány a legapróbb részletekig beleszólt a Váci úti egykori Láng Gépgyár helyén zajló, több száz lakásos társasházóriás építését célzó ingatlanfejlesztésbe, ahol a beruházók a leggazdagabb magyar állampolgárok közé tartozó orosz vállalkozók, a Rahimkulov család. A helyszínt a bukott kormány elsőként jelölte ki rozsdaövezeti akcióterületté 2021 novemberében. Később megint belenyúltak a szabályozásba, így kormányzati segítséggel 2023-ban már magasabbra nőttek a tervezett épületek.