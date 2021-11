Közel 750 ezren kaptak oltást az akcióhéten

Két brit is elkapta az új variánst, de a szakértők szerint még nincs itt a végítélet

Két, egymással egyébként összefüggő esetben is kimutatták az Omicron-variáns jelenlétét az Egyesült Királyságban. A brit kormány tovább szigorította a dél-afrikai térséget érintő utazási korlátozásokat. A brit járványügyi szakértők azonban a fejlemények ellenére is nyugalomra intenek, szerintük az oltások védelmében továbbra is lehet bízni, illetve a koronavírus elleni kezelések hatékonyságában sincs okunk kételkedni egyelőre.