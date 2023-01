Közel három hónap múlva fizetőssé válnak a Facebook és társai

Magyarán: vége az ingyenes facebookozásnak, messengerezésnek, whatsappozásnak, az Instagram pörgetésének.

2022 júniusában ugyanis az uniós tagállamok szakhatóságait tömörítő BEREC új iránymutatást adott ki, amely arról szólt, hogy a testület a bírói gyakorlat alapján a jövőben semmilyen, egyes platformokat vagy alkalmazástípusokat megkülönböztető zero rate konstrukciót nem tekint alkalmazhatónak.

Végetér az ingyenes chatelés és pörgetés. Fotó: Depositphotos

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság is ezt az álláspontot képviselte 2017-től, majd a BEREC döntésének hatására, 2022 őszén határozatban kötelezte a három érintett mobilszolgáltatót (Magyar Telekom, Yettel, Vodafone), hogy 2022. november 15-ig fejezzék be a nullás adatkeretű csomagok értékesítését, 2023. március 31-ig pedig gondoskodniuk kell arról, hogy megszüntessék vagy módosítsák azokat a szerződéseket, amelyeknél volt valamilyen zero rating opció - szúrta ki a Telex a Hwsw.hu cikkét.

A három mobilszolgáltató közül kettőnél könnyen megtalálható az a tájékoztató, amely a nullás díjszabás kivezetéséről szól, sőt a Magyar Telekom még azt is részletezi, hogy pontosan mely alkalmazásoknál szűnik meg ez a lehetőség, és hogy a felhasználók milyen adatmennyiségekkel számolhatnak egyes applikációknál. E szerint:

a Messengerben 100 üzenet elküldésénél még nem veszünk észre semmit, mert csak 2 kilobájtnyi adatról van szó,

a Facebook hírfolyam egyperces böngészése már 2 megabájtot igényel,

egy perc instagramozás 20 megabájtot is jelent,

míg a spotifyozni már borsosabb: egy percnyi zene meghallgatása átlagosan 5,6 megabájtot emészt fel.