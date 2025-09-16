Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Makró Infláció

Közel kerültünk Ausztriához

mfor.hu

Legalábbis az inflációs mutatónkkal. Más kérdés, hogy az augusztusi 4,3 százalékos fogyasztóiár-indexünk így is a 23. legmagasabb az Európai Unióban, vagyis csak négy másik tagország pénze romlik jobban a forintnál – derül ki a friss Privátbankár Európai Inflációs Körképből.

Van egy jó és egy rossz hírünk. Ezzel a közmondással jellemezhető a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk legfrissebb Privátbankár Európai Inflációs Körképe. Az pozitívum, hogy az augusztusi éves fogyasztóiár-indexünk nem lett magasabb a júliusinál – igaz, alacsonyabb sem –, miközben például Ausztriáé 0,5 százalékponttal nőtt, így az már alig 0,2 százalékponttal marad el a magyarországitól.

Más kérdés, hogy a 4,3 százalékos éves szintű hazai pénzromlás még így is a 23. legmagasabb az Európai Unióban, mindössze négy másik tagország számolt be ezt meghaladó mértékről. Az augusztusban magasabb inflációjú tizenöt európai ország közül egyébként a legjobban, több mint 2 százalékponttal egy másik szomszédunkban, Romániában gyorsult az infláció. 

Magyarország mellett az öreg kontinens további hat államában lett ugyanakkora a fogyasztóiár-index augusztusban, mint júliusban. Ezek: Bulgária, Ciprus, Horvátország Spanyolország, valamint az egymással gazdasági és monetáris unióban lévő Svájc és Liechtenstein.

A legnépesebb azok tábora, amelyeknek egy hónap alatt sikerült mérsékelniük a pénzromlást. A 17 országból álló csoport első két helye akár meglepő is lehet: a legjobban Ukrajnában és Oroszországban lassult az éves infláció, 0,9, illetve 0,7 százalékponttal.

Az EU statisztikai hivatala, az Eurostat ugyan csak szerdán közli azt a mutatót, a harmonizált fogyasztóiár-indexet, amelyet az egyes tagállamok inflációinak mérésére és összehasonlítására használ, a Privátbankár Európai Inflációs Körkép az eddig nyilvánosságra került adatok alapján már egy kivétellel (Lengyelország) erről is beszámolt. Kiderült, hogy a 4,2 százalékos értékünkkel itt is ugyanúgy hátulról a negyedikek vagyunk, mint az általános inflációs rangsorban.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ez kellemetlen lenne a kormánynak: borulhatnak a jövő évi béremelési tervek?

Ez kellemetlen lenne a kormánynak: borulhatnak a jövő évi béremelési tervek?

Bár 2024 novemberében egy hosszú távú, három évre szóló bérmegállapodás született a kormány, a munkaadói és a munkavállalói oldal között a minimálbér-emelés mértékéről, a vártnál lényegesen gyengébb gazdasági teljesítmény felülírhatja a 2026-os terveket. Lapunk a tárgyalások kezdeti szakaszában kérdezte az egyeztető partnereket, amiből az rajzolódik ki, hogy cseppet sem számíthatnak nyugalmas időszakra a cégek és a munkavállalók.

Rossz célra tart a kormány csodafegyvere?

Rossz célra tart a kormány csodafegyvere?

Miközben elemzők a 3 százalékos fix kamatozású lakáshitel felvételét lehetővé tevő Otthon Start program hatásának tudják be, hogy megállt a lakásbérleti díjak emelkedése, sőt néhol már csökkentek is, az ingatlanárak csak még feljebb mentek. Ennek hátterét boncolgatta főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfői adásában.

Többezer építőipari vállalkozás kerülhet bajba csütörtökön

Csaknem 26 ezer építőipari kivitelezéssel foglalkozó vállalkozás kerülhet ki 2025. szeptember 18-tól, csütörtöktől a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara névjegyzékéből, amely az ágazat szereplőit, azok jogosultságait tartja nyilván, beleértve a kötelező kivitelezői felelősségbiztosítást is.

MABISZ: Mindenki csatolja be az autóban hátul is magát!

Immáron kilencedik alkalommal, verőfényes napsütésben nyitott kaput hagyományosan a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán a Biztonság Hete balesetmegelőzési és közlekedésbiztonsági tematikus rendezvénysorozat.

NER-vagyon: teljesen üres Mészáros Lőrinc vagyonkezelő alapítványa

Teljesen üres Mészáros Lőrinc vagyonkezelő alapítványa

A minimálisan szükséges 600 millió forintnak sincs nyoma.

Ennél a négy banknál igényelhető a Minősített Vállalati Hitel

A mai nappal az új, kedvezményes vállalati hitelek már négy bank fiókjaiban elérhetők: az OTP Bank, az Erste Bank és az MBH Bank után, a K&H Bank kínálatában is fellelhető a konstrukció. A beruházási hitelpiac fellendítése érdekében a Magyar Nemzeti Bank augusztus 1-jén hirdette meg a Minősített Vállalati Hitelek elindítását, amivel a KKV-k széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű piaci alapú beruházási hitelek kerülhetnek forgalomba.

Megdrágult az utasbiztosítások átlagdíja nyáron

Az utasbiztosítások átlagdíja 1,5 százalékkal nőtt éves szinten az idei nyári szezonban – közölte saját adatai alapján a Netrisk hétfőn az MTI-vel.

Siralmas félévet zártak az autógyártók, kivéve a kínaiakat

Siralmas félévet zártak az autógyártók, kivéve a kínaiakat

A BYD is növelni tudta a profitját, eközben az autóipari cégek nyeresége 55 százalékkal esett vissza az idei első félévben globálisan.

Így változhat a benzin ára keddtől

Így változhat a benzin ára keddtől

A benzin nagykereskedelmi ára 2 forinttal nő literenként. Az autópályák melletti kutakat azonban érdemes elkerülni, ezeken a helyeken akár 650 forintot is elkérhetnek egy liter benzinért.

Gyengült a forint, de így is jól áll a devizapiacon

Gyengült a forint, de így is jól áll a devizapiacon

Az euró 390 közelében maradt, a dollár is tartja a 333-at.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168