Közel kerültünk Ausztriához

Van egy jó és egy rossz hírünk. Ezzel a közmondással jellemezhető a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk legfrissebb Privátbankár Európai Inflációs Körképe. Az pozitívum, hogy az augusztusi éves fogyasztóiár-indexünk nem lett magasabb a júliusinál – igaz, alacsonyabb sem –, miközben például Ausztriáé 0,5 százalékponttal nőtt, így az már alig 0,2 százalékponttal marad el a magyarországitól.

Más kérdés, hogy a 4,3 százalékos éves szintű hazai pénzromlás még így is a 23. legmagasabb az Európai Unióban, mindössze négy másik tagország számolt be ezt meghaladó mértékről. Az augusztusban magasabb inflációjú tizenöt európai ország közül egyébként a legjobban, több mint 2 százalékponttal egy másik szomszédunkban, Romániában gyorsult az infláció.

Magyarország mellett az öreg kontinens további hat államában lett ugyanakkora a fogyasztóiár-index augusztusban, mint júliusban. Ezek: Bulgária, Ciprus, Horvátország Spanyolország, valamint az egymással gazdasági és monetáris unióban lévő Svájc és Liechtenstein.

A legnépesebb azok tábora, amelyeknek egy hónap alatt sikerült mérsékelniük a pénzromlást. A 17 országból álló csoport első két helye akár meglepő is lehet: a legjobban Ukrajnában és Oroszországban lassult az éves infláció, 0,9, illetve 0,7 százalékponttal.

Az EU statisztikai hivatala, az Eurostat ugyan csak szerdán közli azt a mutatót, a harmonizált fogyasztóiár-indexet, amelyet az egyes tagállamok inflációinak mérésére és összehasonlítására használ, a Privátbankár Európai Inflációs Körkép az eddig nyilvánosságra került adatok alapján már egy kivétellel (Lengyelország) erről is beszámolt. Kiderült, hogy a 4,2 százalékos értékünkkel itt is ugyanúgy hátulról a negyedikek vagyunk, mint az általános inflációs rangsorban.