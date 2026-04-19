Közel százmilliárd forint érkezhet Magyarországra a kormányváltás nyomán az uniós pénzeken túl is

A norvég kormány derűlátó azzal kapcsolatban, hogy Magyarország számára újra folyosíthassanak kifizetéseket a főként norvég állami forrásokból működő EGT-alapokból. Az előző ciklusban Magyarország egyetlen koronát sem kapott az EGT-alapokból, mert a magyar kormány 2021-ben inkább lemondott 75 milliárd forintnyi támogatásról, mert kifogásolta, hogy a pénzek elosztásába a magyar kormánynak nincs beleszólása – az állami beleszólást viszont az EGT vezetői nem voltak hajlandók elfogadni.

A norvég Panorama cikke szerint Astrid Bergmål, norvég külügyi államtitkár arról beszélt, hogy már tavaly tavasz óta tárgyalnak a magyar vezetéssel 2,8 milliárd norvég korona (közel 92 milliárd forint), a 2021-2028-as időszakra folyósítható támogatás kifizetéséről, és reményei szerint a tárgyalásokat hamarosan folytatják.

A norvég kormány olyan projektekre fizetné ki ezt az összeget, amelyek előmozdítják a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok érvényesülésének megerősítéséhez.