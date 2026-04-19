1p

Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Makró Norvégia

Közel százmilliárd forint érkezhet Magyarországra a kormányváltás nyomán az uniós pénzeken túl is

mfor.hu

Újraindulhatnak a Norvég Alap támogatásai..

A norvég kormány derűlátó azzal kapcsolatban, hogy Magyarország számára újra folyosíthassanak kifizetéseket a főként norvég állami forrásokból működő EGT-alapokból.  Az előző ciklusban Magyarország egyetlen koronát sem kapott az EGT-alapokból, mert a magyar kormány 2021-ben inkább lemondott 75 milliárd forintnyi támogatásról, mert kifogásolta, hogy a pénzek elosztásába a magyar kormánynak nincs beleszólása – az állami beleszólást viszont az EGT vezetői nem voltak hajlandók elfogadni.

A norvég Panorama cikke szerint Astrid Bergmål, norvég külügyi államtitkár arról beszélt, hogy már tavaly tavasz óta tárgyalnak a magyar vezetéssel 2,8 milliárd norvég korona (közel 92 milliárd forint), a 2021-2028-as időszakra folyósítható támogatás kifizetéséről, és reményei szerint a tárgyalásokat hamarosan folytatják.

A norvég kormány olyan projektekre fizetné ki ezt az összeget, amelyek előmozdítják a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok érvényesülésének megerősítéséhez.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Magyar Péter: nem könyöradomány az uniós pénz – ő is tárgyalt a brüsszeli küldöttséggel

Magyar Péter: nem könyöradomány az uniós pénz – ő is tárgyalt a brüsszeli küldöttséggel

Viszont uniós pénz nélkül nem lehet beindítani a gazdaságot.

„Nem könnyű a megállapodás” – a NIS-bizniszről egyeztetett Hernádi Zsolt Belgrádban

„Nem könnyű a megállapodás” – a NIS-bizniszről egyeztetett Hernádi Zsolt Belgrádban

Szerbiának „vörös vonalai” vannak az ügyben.

Eszetlen mennyiségű olaj tűnt el a piacról

Eszetlen mennyiségű olaj tűnt el a piacról

500 millió hordó 50 nap alatt.

Hatalmasat ment a tőzsde a Tisza győzelmének farvizén

Hatalmasat ment a tőzsde a Tisza győzelmének farvizén

Csak a Mol részvényesei szomorkodhattak.

Marad az olcsó benzin, bár vészesen fogynak a tartalékok

Marad az olcsó benzin, bár vészesen fogynak a tartalékok

A kormányváltás után is maradhat az üzemanyagok hatósági ára, derült ki Magyar Péter csütörtöki bejelentéséből. Ugyanakkor az Mfor Üzemanyagár-figyelő számításai szerint a tartalékok apadása miatt ennek fenntartása tartósan csak akkor lehetséges, ha a nyersolaj és a finomított termékek tőzsdei ára érdemi csökkenést mutat a következő hetekben.

Végre zuhan az olaj- és a gázár a nagy bejelentés hatására

Nehéz kőként zuhan az olaj- és a gázár a nagy bejelentés hatására

Donald Trump bejelentette a globális energiaellátásban kulcsszerepet játszó Hormuzi-szoros megnyitását. 

Már az új parlamentre hagyta az Orbán-kormány a védett ár megszavazását

Már az új parlamentre hagyta az Orbán-kormány a védett ár megszavazását

A kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról szerdai ülésén, az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteki Facebook-bejegyzésében.

Brüsszel szerint nincs üzemanyaghiány

Brüsszel szerint nincs üzemanyaghiány

Jelenleg nincs üzemanyaghiány az Európai Unióban, az Európai Bizottság azonban felkészül a repülőgép-üzemanyagok esetleges, továbbra is aggodalomra okot adó ellátási hiányára – jelentette ki Anna-Kaisa Itkonen, a brüsszeli testület illetékes szóvivője Brüsszelben pénteken.

Egyből felköthetik a gatyájukat Magyar Péterék

Ősszel mondanak ítéletet Magyarországról, ez a Tisza-kormánynak is sorsdöntő lehet

A hitelminősítők várhatóan csak ősszel vizsgálják felül Magyarország adósságbesorolását, amelynek alakulásában az európai uniós pénzek felszabadítása döntő tényező lehet – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. pénteken.

Nagy a nyomás az új kormányon: a béremelést még idén meg kellene lépni

Nagy a nyomás az új kormányon: a béremelést még idén meg kellene lépni

Mindössze 2,6 százalékkal nőtt az egészségügyi dolgozók fizetése az elmúlt évben, az új kormányzatnak még idén végre kellene hajtania a bérelemési ígéreteit. A feldolgozóiparban sok cég tartalékolhat munkaerőt, de Virovácz Péter egyre nagyobb esélyt lát arra, hogy jelentős leépítések jöhetnek a versenyszférában. Megjöttek a fegyverpénztől mentes friss kereseti adatok, az Mfor összegyűjtötte az elemzők legfontosabb megállapításait.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG