Közeleg a Zelenszkij-Orbán találkozó?

Vlagyimir Putyin orosz elnök informális csúcstalálkozón fogadta kedden a Független Államok Közösségéhez (FÁK) tartozó országok vezetőit Szentpéterváron. A szentpétervári petrodvoreci palotában rendezett látogatáson egyebek között Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, valamint Azerbajdzsán és Örményország állam- és kormányfői vettek részt. Az Interfax orosz hírügynökség beszámolója szerint Putyin egy séta keretében szót váltott Nikol Pasinján örmény miniszterelnökkel is. Mindez annak tükrében bír jelentőséggel, hogy az örmény-orosz kapcsolatokat az utóbbi időben feszültség jellemezte, mivel Azerbajdzsán szeptemberben villámháborúban visszafoglalta a hivatalosan oda tartozó, de örmény többségű, szakadár Hegyi-Karabahot, ahonnan a helyiek szinte kivétel nélkül elmenekültek az offenzívát követően. Számos örmény azzal vádolta a hagyományosan Örményország védhatalmának tartott Oroszországot, amely békefenntartókat is állomásoztat Hegyi-Karabahban, hogy magára hagyta Jerevánt. Pasinján ezt követően több olyan találkozóról maradt távol, amelyen Oroszország is képviseltette magát, így például a FÁK Kirgizisztánban tartott októberi csúcstalálkozóján sem vett részt.