Közmédia-mérleg: 90 milliárdból sem sikerült kétezer embernek nyolc csatornán nézett műsort csinálni

Nem kevesebb mint nyolc közszolgálatinak mondott csatornánk van már, de az elmúlt hetek nézettségi adatait átnézve a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) változatlanul képtelen olyan tartalmat gyártani a korlátlanul rendelkezésére álló forrásokból, amelyik bekerülne a heti Top 15 legnézettebb adás közé. Kivételt jelentenek a különböző sportesemények, mint a magyar válogatott és a Fradi mérkőzései, valamint a Forma-1 aktuális futamai, amelyek közvetítési jogait horror pénzekért szerzi meg a köztévé, és gyakorlatilag garantált a kiugró nézettségük, bármelyik csatorna is sugározná.

Pedig minden feltétel adott: soha nem látott mennyiségű pénz és ebből finanszírozott személyi állomány. Elvileg idén jött volna a pénzügyi szigor: az MTVA önálló költségvetését 126,6 milliárd forintosra tervezték, ebből 5,5 milliárdot tesznek ki a kereskedelmi bevételek. A főösszeg 3,5 milliárd forinttal alacsonyabb a tavalyinál. Ennek ellenére az állami média idén, az első kilenc hónapban több költségvetési támogatást kapott, mint 2022-ben szeptemberig - derül ki az eredménykimutatásokból.

Orbán Viktor a közmédia brüsszeli stúdiójában. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Nem utal különösebb megszorításra, hogy tavaly szeptemberig 90,1 milliárd forint állami támogatást kapott az MTVA, idén viszont 94,4 milliárd érkezett a Kunigunda utcai székházba. Ez a pénz 2020-ban 67,6 milliárd, 2021-ben pedig 82,3 milliárd forint volt. Vagyis soha annyi közpénzt nem kapott még kilenc hónap alatt a közmédia, mint az idén, amikor elvileg költségvetési gondjai vannak az Orbán-kormánynak, a gazdaság pedig recesszióban volt, rendkívül magas infláció mellett. Cserébe viszont garantáltan olyan közszolgálati hírek születtek, amelyek szerint például az inflációról mindenki tehet, kivéve a kormányt.

Nagyon sok ember dolgozik azon, hogy a nyolc közszolgálati csatornán összeálljanak a minimális nézettségű műsorok. Évek óta stabilan 2000 fő felett van a foglalkoztatottak száma. Ez messze a legnagyobb stábot jelenti a magyar médiában. Ebbe pedig még bele sem tartoznak a külsős cégek által legyártott anyagok elkészítői. Idén szeptemberben éppen 2082-en ügyködtek belső állományban, ez soknak tűnhet, pedig volt ez több is: például 2022 végén még 2203-an kapták innen a fizetésüket. Ebből következik, hogy a beérkező állami támogatások masszív része fizetésekre megy el: szeptemberig 17,8 milliárd forintot vittek haza a vezetők és a beosztottak.

A legnagyobb tétel persze a dologi kiadásoké: kilenc hónap alatt 47,6 milliárd forintot sikerült elkölteni. A kiadások brutális növekedésében nyilván jelentős szerepet játszott az infláció is, de azért mégis elképesztő, hogy 2021-ben kilenc hónap költségeit még 38,1 milliárd forintból sikerült fedezni. Tehát két év alatt közel plusz 10 milliárd forintra volt szüksége az MTVA-nak.

Persze nemcsak közpénzből él az MTVA, hanem vannak reklámbevételei is, amelyekre amúgy semmi szüksége nincs. Ezek a pénzek csak nagyítóval látszanak a beáramló 94,4 milliárd forint állami pénz mellett, de azért 3,7 milliárd a hirdetőktől is befolyik. Az állami média reklámfelületeit is a Mészáros Lőrinc-közeli Atmedia értékesítőházhoz tartozó Media Services Company Kft. árulja.

Nagyon úgy néz ki, hogy túl sok pénzt kap a közmédia és idén is többlettel fognak zárni. Az év első felében 1,6 milliárd forint nyereséggel végeztek, ez szeptemberig tovább hízott, már 2,8 milliárd forint maradt a tárban. A megmaradt pénzekről utólag mindig a parlament dönt: a 2022-ből megmaradt pénzt például az MTVA-hoz tartozó ingatlanok felújítására lehetett elkölteni, tehát a megmaradt pénzt is az állami média költhette el.

A 2024-es pedig még inkább a pénzbőség éve lesz, legalábbis a közmédiánál. Lapunk is beszámolt róla, hogy nagy az infláció, minden drágul, jövő júniusban ráadásul EP- és önkormányzati választás is lesz. Mindez a közmédia pénzügyeit sem hagyja érintetlenül, az MTVA 15 milliárd forintnál is több pénzből gazdálkodhat 2024-ben, mint idén: 142 milliárdból.