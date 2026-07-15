Közös közleményben fordult a belügyminiszterhez négy kerület polgármestere

A közterületeken tapasztalható állapotok mély társadalmi válságnak a tünetei – írja Baranyi Krisztina, a IX. kerület, Niedermüller Péter, a VII. kerület, Pikó András, a VIII. kerület és Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere..

Az új kormány súlyos örökséget vett át, de a helyreállítás felelőssége már az övé. A budapestiek nem várhatnak a következő évi költségvetésre vagy egy hosszú távú reformprogram végére. Az Országgyűlés és a kormány más ügyekben napok alatt képes jogszabályokat alkotni és forrásokat átcsoportosítani.

Budapest közbiztonsága ugyanilyen sürgős fellépést érdemel – hívják fel a figyelmet a polgármesterek.

Aggódnak a belső kerületek polgármesterei

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Ezért az alábbi, azonnal végrehajtható intézkedéseket kérik a belügyminisztertől és a kormánytól:

1. Legalább 30 százalékos Budapest-pótlék a rendvédelmi dolgozóknak 2. Kapjanak valódi hatósági jogköröket az önkormányzatok a dohányboltok működésének szabályozására 3. Terjesszék ki az objektív felelősséget a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre 4. Legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain 5. Alacsonyabb belépési küszöböt és hosszabb reggeli benntartózkodást kérünk az éjjeli menedékhelyeken

Budapest nem várhat tovább – mutatnak rá a kerületvezetők közleményükben.

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Véleméyük szerint a kerületi önkormányzatok saját lehetőségeikhez mérten már most is súlyos állami feladatokat vállalnak át. A központi kormányzat helyett telepítenek térfigyelő kamerákat, támogatják a rendőrséget, finanszíroznak szociális programokat. Mindez enyhíti a problémákat, az országos rendszerek hiányát azonban nem képes pótolni.

Budapest közbiztonsága állami, fővárosi és kerületi együttműködést igényel. A legsürgősebb döntésekhez a jogalkotási és pénzügyi eszközök a kormány kezében vannak.

Ezért közösen fordulnak a belügyminiszterhez, és mielőbbi személyes egyeztetést kezdeményeznek. A fenti javaslatok részletes kidolgozásában és végrehajtásában szeretnének részt venni, mert véleményük szerint az intézkedések nem halaszthatók a jövő évi költségvetésig. Budapestnek most van szüksége több rendőrre, működő ellátórendszerre és hatékonyabb helyi eszközökre.