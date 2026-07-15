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Makró Baranyi Krisztina Budapest

Közös közleményben fordult a belügyminiszterhez négy kerület polgármestere

mfor.hu

Budapest VI., VII., VIII. és IX. kerületeinek polgármesterei ma áttekintették át a főváros romló közbiztonsági helyzetét. S mivel azt tapasztalják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális, mentális egészséggel kapcsolatos és rendészeti problémák, közös közleményben fogalmazták meg javalataikat. 

A közterületeken tapasztalható állapotok mély társadalmi válságnak a tünetei – írja Baranyi Krisztina, a IX. kerület, Niedermüller Péter, a VII. kerület, Pikó András, a VIII. kerület és Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere..

Az új kormány súlyos örökséget vett át, de a helyreállítás felelőssége már az övé. A budapestiek nem várhatnak a következő évi költségvetésre vagy egy hosszú távú reformprogram végére. Az Országgyűlés és a kormány más ügyekben napok alatt képes jogszabályokat alkotni és forrásokat átcsoportosítani.

Budapest közbiztonsága ugyanilyen sürgős fellépést érdemel – hívják fel a figyelmet a polgármesterek. 

Aggódnak a belső kerületek polgármesterei
Aggódnak a belső kerületek polgármesterei
Fotó: Pinterest

 

Ezért az alábbi, azonnal végrehajtható intézkedéseket kérik a belügyminisztertől és a kormánytól:

1. Legalább 30 százalékos Budapest-pótlék a rendvédelmi dolgozóknak

2. Kapjanak valódi hatósági jogköröket az önkormányzatok a dohányboltok működésének szabályozására

3. Terjesszék ki az objektív felelősséget a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre

4. Legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain

5. Alacsonyabb belépési küszöböt és hosszabb reggeli benntartózkodást kérünk az éjjeli menedékhelyeken

Budapest nem várhat tovább – mutatnak rá a kerületvezetők közleményükben. 

Véleméyük szerint a kerületi önkormányzatok saját lehetőségeikhez mérten már most is súlyos állami feladatokat vállalnak át. A központi kormányzat helyett telepítenek térfigyelő kamerákat, támogatják a rendőrséget, finanszíroznak szociális programokat. Mindez enyhíti a problémákat, az országos rendszerek hiányát azonban nem képes pótolni.

Budapest közbiztonsága állami, fővárosi és kerületi együttműködést igényel. A legsürgősebb döntésekhez a jogalkotási és pénzügyi eszközök a kormány kezében vannak.

Ezért közösen fordulnak a belügyminiszterhez, és mielőbbi személyes egyeztetést kezdeményeznek. A fenti javaslatok részletes kidolgozásában és végrehajtásában szeretnének részt venni, mert véleményük szerint az intézkedések nem halaszthatók a jövő évi költségvetésig. Budapestnek most van szüksége több rendőrre, működő ellátórendszerre és hatékonyabb helyi eszközökre.

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