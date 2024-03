Közös nőnapi meglepetéssel készült a Johnnie Walker és a Dorko

"A Diageo szeretné hangsúlyozni a nők támogatásának fontosságát. Úgy véljük, segítenünk kell a nőknek ledönteni a korlátokat, felszabadítani teljes potenciáljukat és elismerni eredményeiket. Mindenkit arra buzdítunk, hogy csatlakozzon hozzánk a nők megerősítésében és egy olyan világ megteremtésében, ahol minden nőt elismernek, tiszteletben tartanak és ünnepelnek." - foglalta össze Juliana Ballarin, a Diageo, a Johnnie Walkert tulajdonló cég senior marketing igazgatója.

„A whisky az egyik legférfiasabb italkategória, a Johnnie Walker pedig ennek a kategóriának egyik globális vezető ikonja. A progresszív gondolkodás mindig is a márka sajátja volt. Egy modern társadalom építéséhez elengedhetetlennek tartjuk a példamutatást és a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítését.” – nyilatkozta Kovács Dávid Gábor, a Johnnie Walker márkát forgalmazó Zwack Unicum Nyrt. marketing igazgatója.

A Dorko által gyártott cipők körüli sárga szalagoknak szimbolikus jelentésük van. Fotó: Nikes-Soós Bálint

A kampány nagykövetei a cipő viselésével a haladás jelképét képviselik a továbblépés szimbólumaként. "Többször viccesen nyilatkoztam már, hogy bárcsak nekem is lehetne egy feleségem. A zenekarom férfi tagjai mindig frissen mosott ruhában, feleségük ételt bekészítve engedik el a koncertre. Míg nekem, frontemberként és anyaként kettős szerepben kell helytállnom. Mindig arra törekszem, hogy egyensúlyt találjak a szakmai elhivatottságom és a családi életem között, ami kihívásokkal teli. De hiszek abban, hogy mindez lehetséges, és hogy nőként, anyaként és művészként is teljes életet lehet élni. Fontos számomra, hogy a közönségemmel is megosszam ezeket a tapasztalatokat, hiszen a színpadon állva nem csak a zenémet, de a női lét sokszínűségét is képviselem" - mondta Péterfy Bori, színész-énekes a kampány megnyitóján.

A kampány időtartama alatt a Dorko üzelteiben korlátozott számban, összesen 200 pár cipő kerül értékesítésre. Az eladásokból származó bevételeket a Diageo teljes egészében az Egyenlítő Alapítvány támogatásra ajánlja fel. A szervezet kiemelt szerepet vállal a nők és férfiak munkahelyi egyenlőségének előmozdítására irányuló kezdeményezések megvalósításában.