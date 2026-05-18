Krausz Ferenc érdekes levelet írt Magyar Péternek

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz az Élvonal Alapítvány jövőjével kapcsolatban. Mint írta, az Élvonal nemzetközi mércével is egyedülálló tudományos és tehetséggondozó modell, és kérte a szervezet teljes körű átvilágítását.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be a közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával az Orbán-kormánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Magyar Péter arra kérte a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot.

Az MTI-hez eljuttatott nyílt levélben Krausz Ferenc kiemelte: nyilatkozataiban világossá tette, hogy a szerződésük adta jogi lehetőségektől függetlenül további kötelezettségvállalásokat kizárólag az új kormánnyal való konzultációkat követően tesznek. „A közösségi médiából értesültünk arról, hogy a magyar kormány felbontja szerződésünket, valamint arról is, hogy párhuzamos rendszerekre nincs szükség. Magyarországnak valóban nem párhuzamos rendszerekre, hanem egymást erősítő, együttműködésre épülő tudományos megoldásokra van szüksége. Az Élvonal pontosan ezt kívánja szolgálni” – hangsúlyozta a Nobel-díjas professzor.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az Élvonal Alapítvány olyan modellt épít, amely világszínvonalú feltételeket biztosít hosszú távú kiszámíthatósággal a jövő mélytechnológiai áttöréseit eredményező csúcskutatások számára, beágyazva a meglévő ökoszisztémába. „Mindkettő elengedhetetlen feltétele annak, hogy sikerrel hozhassunk haza világhírű tudósokat, innovátorokat, akik évtizedek óta külföldön kamatoztatják tudásukat” – fejtette ki Krausz Ferenc, megjegyezve, hogy a magyar állam támogatásával az Élvonal létrehozta ennek a modellnek és a meglévő ökoszisztémába való integrálásának az alapjait.

