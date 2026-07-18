3p
Makró Egyesült Államok Energiapiac Oroszország

Kritikus ügyben tárgyalt Washingtonban a Tisza-kormány szakpolitikusa

mfor.hu

Az oroszországi energiaimport szankciójáról szóló amerikai kongresszusi törvényjavaslat is szóba került Hajdu Mártonnak, az Országgyűlés külügyi bizottsága elnökének washingtoni megbeszélésein. Az Egyesült Államokban benyújtott tervezet szerint Magyarország is azok közé az országok közé kerülhet, amelyekkel szemben Washington akár 100 százalékos vámot vethet ki az orosz energiahordozók jelentős importja miatt.

A Tisza Párt külügyi szakpolitikusa a kongresszus mindkét pártjának tagjaival folytatott egyeztetéseit követően az MTI-nek adott interjúban azt mondta: tájékoztatta partnereit Magyarország helyzetéről, illetve az energiaforrások diverzifikációja felé tett lépésekről, és megértést tapasztalt részükről, ugyanakkor azt az elvárást is, hogy szűnjön meg Magyarország egyoldalú energiafüggősége Oroszországtól.

Hozzátette: arra kérte tárgyalópartnereit, „vegyék figyelembe azt, hogy Magyarország a választások után megkezdte azt a munkát, hogy leváljon az egyoldalú függőségről, és kiegyensúlyozza energiaellátását, ezért ne tegyenek elhamarkodott lépéseket”, mert „szomorú lenne”, ha Magyarország azt követően kerülne vámok formájában megjelenő szankció alá, hogy elindult az energiaellátásának kiegyensúlyozását jelentő úton.

„Megértést tapasztaltam, és azt gondolom, hogy jó eséllyel el tudjuk kerülni ezt a problémát” – vélekedett Hajdu Márton. Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az energiabiztonság kérdései mellett egyeztetett a migrációról, az európai és a magyar gazdaság versenyképességéről, valamint globális biztonságpolitikai témákról, így az Oroszország jelentette kihívásról és a Kína felemelkedése okozta versenyhelyzetről.

Az MTI-nek adott interjúban Hajdu Márton azt mondta, tájékoztatta tárgyalópartnereit arról: az új magyar vezetés „minden erejével azon lesz, hogy Magyarország újra megbízható szövetséges legyen, és hogy saját nemzeti érdekének érvényesítését a közös szövetségi rendszeren és szövetségi érdekeken belül folytassa”. A magyar-amerikai viszonyban együttműködési területként értékelte egyebek mellett a migráció kérdéseit és a globális terrorizmus elleni fellépést.

A magyar politikus az amerikai törvényhozókkal való találkozókat követően úgy fogalmazott: a washingtoni kongresszus tagjai között egység van abban, hogy szeretnének egy erős Európát látni, arról ugyanakkor eltérő az amerikai politikai szereplők véleménye, hogy ezt miként lehet megvalósítani. Hajdu Márton tárgyalt az amerikai külügyminisztériumban is, valamint felkeresett több vezető elemzőintézetet, így a The Heritage Foundationt, a Hudson Institute-ot, az Atlantic Councilt és a Carnegie Endowment for International Peace-t.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

A Tisza-kormány alatt sem jár rosszabbul Orbán Viktor kedvenc sportága

A Tisza-kormány alatt sem jár rosszabbul Orbán Viktor kedvenc sportága

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) egy évre 15 milliárd forintot kap az MTVA-tól és a Szerencsejáték Zrt-től a hazai versenysorozatokhoz kapcsolódó jogokért. A következő szezonban is az M4 Sport közvetíti a hazai versenysorozatokat: az OTP Bank Liga (NB I), a Merkantil Bank Liga (NB II), a női NB I, a férfi és a női labdarúgó Magyar Kupa, a férfi és a női futsal NB I, a férfi és a női futsal Magyar Kupa mérkőzéseit, valamint az európai szövetség által nem kizárólagosan értékesített magyar válogatott meccseket.

A rakétákkal együtt az üzemanyagárak is kilőttek

A rakétákkal együtt az üzemanyagárak is kilőttek

A közel-keleti régióban kiújuló harcok idegessé tették az olajpiacot. A Brent árának megugrása pedig felhúzta az üzemanyagok árát is. A magyar autósok számára egy további tényező is aggodalomra adhat okot az Mfor Üzemanyagár-figyelő friss elemzése szerint.

Reagált a minisztérium: nem kell ellátási gondoktól félni?

Reagált a minisztérium: nem kell ellátási gondoktól félni?

Tartalékolni azért nem árt. 

Több mint 13 milliárd forintot csoportosított át a kormány

Több mint 13 milliárd forintot csoportosított át a kormány

Átcsoportosításokról döntött a kormány – derült ki a legfrissebb Magyar Közlönyből.

Új javaslattal állt elő a Magyar-kormány: véget ér a kekvák adómentessége, adónemeket törölnek el

Új javaslattal állt elő a Magyar-kormány: véget ér a kekvák adómentessége, adónemeket törölnek el

Adóügyekről számolt be a miniszterelnök.

Fontos bejelentés érkezett Szoboszlai Dominik jövőjéről

Fontos bejelentés érkezett Szoboszlai Dominik jövőjéről

Hosszabbított a Liverpool csapatával.

Magyar Péterék dicséretet és figyelmeztetést is kaptak Brüsszelből

Magyar Péterék dicséretet és figyelmeztetést is kaptak Brüsszelből

Megjelent a jogállamisági jelentés.

Újabb pofont kapott Magyarország az uniós bíróságtól

Újabb pofont kapott Magyarország az uniós bíróságtól

Egy kiutasítási döntés kapcsán.

Orbán Viktornak csak az egyik barátja lesz ott a vb-döntőn, egy újabb hagyományt rúg fel a FIFA

Orbán Viktornak csak az egyik barátja lesz ott a vb-döntőn, egy újabb hagyományt rúg fel a FIFA

Javier Milei még a kabátját sem fogja levenni. Trump először megy ki meccsre, a FIFA pedig amerikai stílusú gyűrűket is oszt majd a döntő végén.

Valami nagyon furcsa történik szombaton a magyar benzinkutakon

Valami nagyon furcsa történik szombaton a magyar benzinkutakon

Falba ütköztek az árak, pedig a nyomás nő.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja

Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja


Megváltoztak a tőzsdézési szokások.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG