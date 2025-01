Vidáman repülhet haza Orbán Viktor, de van egy kis bibi

Bár az éves átlagos infláció csak a Covid előtt volt alacsonyabb, mint 2024-ben, mégis más az érzetünk. Alapvető szolgáltatások mellett ugyanis a mindennapi megélhetési szükségleteinket fedező termékek, közülük is elsősorban az élelmiszerek továbbra is tudnak drágulni. Ráadásul nem is kis mértékben.