Hidegzuhany az állami hivataltól

Bár az adatfelvétel minden hónap 20. napján zárul, ami azt jelenti, hogy a kormány által egyes élelmiszerekre március 17-étől bevezetett árrésstop mindössze négy napon át hathatott, a mostani adatok akkor is kellemetlen meglepetésként értékelhetők. Hiszen a KSH szerint az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben mindössze 1,2 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A KSH közlése szerint a kiskereskedelmi forgalom márciusban 0,5 százalékkal lett alacsonyabb a februárinál, miközben az éves növekedési dinamika is jelentősen mérséklődött.

