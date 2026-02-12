Kubatov Gábor kifelejtett valami fontosat a vagyonnyilatkozatából

A repülőrajt helyett tartós stagnálást hozó 2025-ben kevesebb lett a cégtulajdonos parlamenti képviselő: a 2024-es 48 után 2025-ben 199 képviselőből 47 vagyonnyilatkozatában találtunk gazdasági érdekeltségeket, néhány esetben kisebb cégbirodalmak állnak a politikusok mögött.

Meglehetősen szubjektív, hogy mi számít gazdasági érdekeltségnek, mi a konkrét céges tulajdont vettük alapul, de több képviselő folytat családi gazdálkodást őstermelőként céges háttér nélkül, így ha ezeket is számolnánk, akkor bőven 50 fölé menne a vállalkozó képviselők száma. Mellékjövedelemként sokan tanítanak, esetleg ingatlan vagy termőföld bérbeadásából tesznek szert némi pluszpénzre. Vadásztársaságokban, különböző egyesületekben, alapítványokban szintén szívesen vállalnak szerepet a politikusok, de ezek sem cégek. A kiterjedt rokoni céghálókat, leánycégeket is hiába keressük a dokumentumokban.

Kubatov Gábornak szakmai problémái vannak az MLSZ működésével kapcsolatban

A csökkenés Gyurcsány Ferenc miatt van. Tavaly májusban történt a váratlan bejelentés, miszerint Gyurcsány Ferenc több mint húsz éves politikai karrierje után lemond minden politikai tisztségéről és visszavonul a közélettől. Megüresedett parlamenti mandátumát Rónai Sándor DK-alelnök, volt EP-képviselő kapta meg, akinek nincs cége. Ellenben a volt miniszterelnök még mindig tulajdonosa az amúgy inaktív Altus Portfólió Kft.-nek, de erről már nem kellett vagyonnyilatkozatot írnia.

A leggazdagabb ellenzéki képviselő így néhány hónapig még Ungár Péter. Róla régóta lehet tudni, hogy milliárdos: a Budapesti Ingatlan (BIF) Nyrt.-nek a főrészvényese a Pió-21 Kft., aminek tulajdonosa Schmidt Mária és gyerekei, Ungár Péter és Ungár Anna. Itt érdekes, hogy az LMP-s politikus vagyonnyilatkozatában csak a Pió-21 Kft. szerepel, pedig az csak a Pióka Vagyonkezelő Kft.-nek a leánycége. Tehát a Pióka Vagyonkezelő Kft. kimaradt a vagyonnyilatkozatból. A következő parlamentnek Ungár már nem lesz a tagja, hiszen az LMP sem indul az áprilisi választáson.

A legtöbb képviselő már évek óta meglévő érdekeltségét írta bele a papírokba. A fideszes képviselőknek sokkal több cégük van, mint az ellenzékieknek, de ez nem csoda, hiszen eleve ők vannak a legtöbben. Némi hiányosságot találtunk Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója és az FTC elnöke vagyonnyilatkozatában. Saját bevallása szerint csak a Polgárok Háza Kft.-ben tulajdonos, holott az Opten adatbázisa szerint Kubatov Gábor tavaly november óta a Magyar Labdarúgó Liga Nonprofit Kft. tulajdonosa és ügyvezetője is. A céget a Fradi Üllői úti címére jegyezték be.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter igazat mondott? Kubatov Gábor kiszállt a családi vállalkozásból A soroksári autójavítónak már csak Kubatov Ágnes a tulajdonosa, pedig a fideszes pártigazgatóval együtt alapították 1998-ban. Magyar Péter szerint elváltak.

Arról a hvg.hu számolt be több cikkben is, hogy az elmúlt hónapokban a végletekig megromlott a viszony Kubatov és az MLSZ elnöke, Csányi Sándor között. Kubatov Gábor egy interjúban vetette fel, hogy az NB I-es és NB II-es csapatoknak el kellene gondolkodniuk egy önálló profi liga létrehozásán. A Fradi elnöke nem sokkal később meg is alapította a céget, amely egy ilyen kezdeményezés kiindulópontja lehet. A politikusnak küldtünk kérdést, hogy miért nem szerepel az új cég a vagyonnyilatkozatában, amint érkezik válasz, cikkünket frissítjük.

A Fidesz országosan ismert arcai közül Lázár János építési és közlekedési miniszternek már nincs 10 százalékos tulajdonrésze a Divatcsarnok Projekt Zrt.-ben. Lapunk is beszámolt róla, hogy nem verte nagy dobra, de 2024 végén megállapodott osztrák tulajdonostársaival, hogy kiszáll a cégből. Ugyanakkor változatlanul 40,9 százalékos tulajdonos a Grosswiese Zrt.-ben, amely 2024-ben kisebbségi tulajdonosként eladta részesedését a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-ből Mészáros Lőrinc egyik cégének. Tehát Lázár Jánosnak is rá kellett bólintania az üzletre. Ez a Gorzsai Állami Gazdaság jogutódja. Legutóbbi beszámolója szerint az általa bérelt földterület Hódmezővásárhely és Makó közötti térségben, két, egyenként összefüggő, de egymással nem határos területrészen helyezkedik el.

A volt miniszter Seszták Miklósnak stabilan üzemel a kisvárdai autószalonja, de Becsó Zsolt, Bánki Erik és Tuzson Bence is változatlan céges háttérrel próbál vitézkedni a kapitalizmus világában. Becsó Zsolt cége, az Ara-Coeli több pásztói, turizmusban érdekelt vállalkozást fog össze. Bánki Eriknek a Pannon PR 2020 Kft. formájában kommunikációs tanácsadó vállalkozása van, de nem volt bevétele. Az igazságügyi miniszter Tuzson Bence cégének, a Lessenga Kft.-nek talán a legérdekesebb a profilja: édesvizihal-termelés és akvakultúra, de 2024-ben nem volt forgalma.

A Mi Hazánk soraiból Novák Előd továbbra is 30 százalékos tulajdonosa a Hunimod Kft.-nek, ami az Opten cégbázisában a róla elérhető adatok szerint egy rendezvényszervezéssel foglalkozó cég, de korábban többek közt a Kuruc.info nevű szélsőséges oldal hirdetési helyeit értékesítette. A momentumos képviselőknek nincsen cégük, Cseh Katalin is már 2023-ban kiszállt a családi vállalkozásból. A független Hadházy Ákos változatlanul tulajdonosa a Hadházy-Vet Kft.-nek, a politikus állatorvosként is dolgozik, ha áprilisban nem választják meg újra, akkor elmondása szerint kizárólag eredeti szakmájával fog foglalkozni.