Kulcsfontosságú gazdasági adat érkezik az ország állapotáról

A foglalkoztatás és a munkanélküliség júliusi adatait közli ma a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 679 ezret tett ki. A munkanélküliek száma 212 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt. Az április-júniusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 661 ezer volt, 49 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A csökkenésben meghatározó szerepe volt az úgynevezett legjobb munkavállalási korú, 25-54 éves népesség fogyásának – közölte előző jelentésében a hivatal.

(MTI)