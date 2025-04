Külföldi kamionosok sok pénzt fizettek be a magyar költségvetésbe

A külföldi járművek közül kimagaslóan a legtöbbet, mintegy 132 milliárd forintot a román honosságú nehézgépjárművek úthasználata után fizették be a külföldi cégek a tavalyi évben. A második helyen ebben a tekintetben a lengyel, a harmadikon pedig a bolgár díjköteles járművek állnak, míg előbbiek úthasználata után 48 milliárd, addig utóbbiak esetében több mint 33 milliárd forint folyt be a magyar államkasszába – írták a közleményben.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. adatai szerint a magyar utakat használó külföldi nehézgépjárművek üzemeltetői közel 350 milliárd forintot fizettek be a hazai költségvetésbe 2024-ben.

A közleményben Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte, ennek az összegnek a nagyobb részét a külföldi járművek üzemeltetői fizették be, havonta átlagosan 4 milliárd forinttal többet fizettek meg a magyar elektronikus útdíjbevételekből, mint a hazai felségjelzésű járművekkel közlekedők.

A 2024-ben több mint 656 milliárd forint folyt be a költségvetésbe a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti járművek úthasználata után – közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.

