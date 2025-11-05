Külföldiek lestrapált autóit tudják csak megvenni a magyarok

Októberben a DataHouse adatai szerint 12 588 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 10 százalékkal több az előző havinál és 17 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 10 725-öt. Hasonló mértékű behozatalra utoljára 2021 márciusában volt példa, azóta a regisztrált import használt autók száma meg sem közelítette a 12 ezret – hívta fel a figyelmet szerdai elemzésében a JóAutók.hu.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója azt emelte ki, hogy az elmúlt öt éves időszak első felében tapasztalt fokozatos visszaesés részben az autóiparban bekövetkező chiphiányra volt visszavezethető: az újautópiac ellátási zavarai miatt külföldön is sok vásárló fordult a használtautó-piac felé, emiatt ezek a járművek is jelentősen megdrágultak. Az ezt követő inflációs időszakban fellépő megélhetési bizonytalanság miatt pedig sok hazai vásárló óvatosságból elhalasztotta az autóvásárlást.