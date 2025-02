Átlagosan 50 millió forintot költöttek a lakásvásárlók januárban

Az ingatlanközvetítő ismertette: a kiemelkedően jól teljesítő decemberhez képest csak 9 százalékkal csökkent a januári tranzakciók száma a Duna House becslése alapján, a tavaly januárinál pedig csaknem 11 százalékkal több adásvételi szerződést kötöttek az idei első hónapban.

Az ingatlanközvetítő szakértőinek előrejelzése szerint fokozódó aktivitásra lehet számítani az év további részében. A javuló gazdasági helyzet, az idén is elérhető állami támogatások, valamint az állampapírhozamok kifizetéséből származó összegek az otthonteremtési és a befektetési célú vételekre is serkentő hatással lehetnek a teljes év folyamán – összegezték a közleményben. Hozzátették, hogy az erős kereslet az év során óhatatlanul az árak emelkedését hozhatja.

Egyre több kel el

Fotó: Depositphotos

A 2024-es értékesítési adatok alapján az átlagos ingatlanérték Budapesten meghaladta a 60 millió forintot. A negyedik negyedéves Duna House Barométer adatai szerint használt téglaépítésű lakásra Budán 1,2 millió forint feletti átlagos négyzetméteráron szerződtek az ingatlanközvetítő ügyfelei.

A pesti oldalon a kedvezőbb, 838 ezer forintos átlagos négyzetméterár egy 20 négyzetméterrel nagyobb téglalakás vásárlását is lehetővé teszi, míg a belvárosi területeken körülbelül 44-45 négyzetméterre lehet elég az összeg. Aki budai panellakást vásárolna, az 55 négyzetméter körüli lakásban gondolkodhat, míg a pesti lakótelepeken 5 négyzetméterrel nagyobb lehet a megvásárolt ingatlan.

Vidéken panellakásra a keleti és a nyugati országrészben is bőven elég az 50 millió forintos összeg, az 543-569 ezer forintos átlagos árak akár egy közel 90 négyzetméteres lakás megvásárlását is lehetővé teszik. A használt téglaépítésű ingatlanok átlagos négyzetméterára a tavalyi negyedik negyedéves adatok alapján a panelekénél alacsonyabb, négyzetméterenként 415-430 ezer forint körül mozgott, így az 50 millió forintból akár egy 116-120 négyzetméteres otthon megvásárlása is lehetséges a szakértők számításai szerint.

(MTI)