Lakóépületeket és kritikus infrastruktúrát támadtak éjszaka az oroszok

Pocsék helyzetben az iskolák: a szülőktől kérnek krétát és papírt

Elérte a kifizetési korlátozás az iskolákat is, ezért a szülőktől kérnek tollat, papírt, krétát, de akár seprűt is. Van, ahol azt is megmondják, hány másodpercig szellőztethetnek.