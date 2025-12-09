Lángba borulhat a Fekete-tenger – és mind megérezhetjük

November végén Ukrajna szintet lépett az orosz olajat a nyugati szankciók megkerülésével exportáló tankerek, az úgynevezett „árnyékflotta” elleni fellépésben. Miközben korábban is voltak az ukrán különleges egységek „keze nyomát” viselő támadások a flottához tartozó tartályhajók ellen, ezúttal két tankert, a Kairost és a Viratot az ukrán haditengerészet tengeri drónjai támadták meg és tették használhatatlanná a Fekete-tengeren. Ráadásul az ukrán kormány nyíltan be is ismerte, hogy a támadásokat az ukrán fegyveres erők hajtották végre.

Ez a fejlemény újabb eszkalációs spirált indíthat be – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikke. Putyin orosz elnök válaszul drasztikus lépéseket helyezett kilátásba:

„A legradikálisabb megoldás Ukrajna elvágása a tengertől, ily módon a kalózkodás lehetetlenné válik”

– mondta. Ha erre nem is képes jelen állapotában az orosz flotta és légierő, ettől még kemény válaszlépésekre lehet számítani.

„A fekete-tengeri nyílt támadásokra válaszul Oroszország valószínűleg ukrán kikötők, illetve Ukrajnából induló és oda érkező hajók elleni megtorlócsapásokat hajthat végre”

- fogalmaz Arran Kennedy, a Control Risk tengeri biztonsággal foglalkozó szakértője. Persze közben az ukránok is fokozhatják a támadásokat az orosz árukat szállító hajók ellen.

Az események ilyen fordulata súlyos kockázatokat jelenthet a teljes fekete-tengeri kereskedelmi hajózás számára. Az ezeken az útvonalakon haladó hajók biztosításításainak árai már az első támadások után a háromszorosukra ugrottak, és a szakértők további emelkedést jósolnak. Ezen az útvonalon nemcsak az orosz olajexport egy jelentős része zajlik, hanem például a világpiac szempontjából kulcsfontosságú ukrán gabona, valamint az orosz műtrágya szállítása szempontjából is kulcsfontosságú. A fekete-tengeri teherhajózás leállása vagy komolyabb akadályoztatása tehát súlyos ellátási problémákat és ezen keresztül áremelkedéseket hozhat a teljes világpiacon, de már a szállítás árainak jelentős emelkedése is globálisan éreztetheti hatását.

