Lángos, pizza, palacsinta - indul a szezonális ellenőrzés

Idén is fokozottan ellenőrzik a nyári fesztiválokon, a rendezvényeken és a vásárokon működő kereskedelmi és vendéglátó létesítményeket, valamint a mozgó egységeket - jelentette be Erdős Norbert, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára az akcióval kapcsolatban.

A minisztérium csütörtöki közleménye szerint az ellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a kormányhivatalok szakemberei végzik. Kiemelt figyelmet fordítanak a rendezvényeken élelmiszert kínáló létesítményekre, az utcai vendéglátásra (street food) és a mozgóboltokra, valamint a büfékocsis és mozgó vendéglátásra (food truck). Emellett továbbra is fokozottan figyelik majd az ifjúsági és gyermektáborokban étkeztetést biztosító vállalkozások tevékenységét.

A szezonális ellenőrzés során a szakemberek kiemelten vizsgálják a vegán termékeket, a húskészítményeket, a liszteket, valamint a nyári időszak egyik slágertermékét, a jégkását. A szakemberek nagy gondot fordítanak a lángos, a pizza, a palacsinta előállítása során az úgynevezett helyettesítő termékek: tejföl helyett a frissföl, sajt helyett a növényi készítmény, dió helyett a "dejó" használatának vizsgálatára.

Az idei évben is fókuszba kerül a szezonális zöldség-gyümölcs minőségellenőrzése, valamint a borászati termékek és alkoholos italok minősége és nyomonkövethetősége. A nyári hőségre tekintettel valamennyi ellenőrzés alkalmával fokozottan figyelik majd a hűtési lánc folyamatos biztosítását és a palackozott üdítő italok tárolását.

Az Agrárminisztérium egyik kiemelt célja továbbra is az, hogy a magyar családok biztonságos, jó minőségű, az egészség megőrzését támogató élelmiszereket fogyasszanak - olvasható a közleményben.