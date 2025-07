Lantos Csaba szerint megéri az oroszokkal üzletelni

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Lantos az interjúban meg is nevezi, hogy kinek. „Az lenne a korrekt, ha az EU azt mondaná: rendben, politikai célom, hogy Oroszország ne jusson bevételhez, de mivel neked ebből többletköltséged származik, azt kifizetem. Na, ilyen ajánlat nem hangzott el. Épp fordítva történt: mi kértük, hogy állják ezeket a költségeket. A válasz: szó sem lehet róla. Jelenleg itt tartunk. – szemlézte a 24.hu.

Ez azért problémás, mert ha éppen a piacon kedvezőbb áron lenne elérhető az orosz gáz, akkor azt eddig le tudtuk kötni, a jövőben viszont elesnénk ettől a lehetőségtől is. Ezzel gyakorlatilag megszűnik a mozgásterünk, és elzárják előlünk az egyik legolcsóbb forrást. Ennek az lesz a következménye, hogy drágábban tudunk majd gázt venni. Máshonnan kell majd többletgázt beszereznünk, minden bizonnyal magasabb áron

Jelenleg van egy 15 évre szóló hosszú távú gázszerződésünk Oroszországgal, amit 2021-ben kötöttünk, évi 4,5 milliárd köbméteres mennyiségre. (…) Sokan, sokat találgatnak az árformuláról, de még senkinek nem sikerült eltalálnia a valóságot. Továbbra is úgy látom, hogy ilyen mennyiségű gázt ilyen áron, lényegében házhoz szállítva máshonnan nem tudnánk beszerezni. Ez az ellátásbiztonságunk kulcseleme. A tavalyi éves fogyasztásunk 8,5 milliárd köbméter volt, ebből ez a szerződés 4,5 milliárdot biztosít – jó áron

Az energiaügyi miniszter az orosz gáz áráról is beszélt.

