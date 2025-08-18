Lassan egy ország izgulhat, hogy milyen lesz a termés Mészáros Lőrinc földjein

Újra és újra leírhatjuk: eddig is számos agrárcéggel rendelkezett Mészáros Lőrinc, de még egyet alapított a felcsúti milliárdos. Az Opten adatbázisa szerint május 5-én-én alakult meg a Szarvas-Káka Agrár Kft., szarvasi központtal. A gabonaféle termesztésével foglalkozó új vállalkozás többségi tulajdonosa a Szarvasi Agrár Zrt.-én keresztül a Talentis Agro Zrt., amely Mészáros Lőrinc mezőgazdasági érdekeltségeit fogja össze.

Az új cég nevében szereplő Káka igazából Szarvas város külterülete. Remek termőföldek vannak errefelé, melynek minősége kedvezőbb az országos átlagnál. Eleve Békés megyében Magyarország kalászos gabonájának mintegy 10 százaléka terem meg, de jelentős a kukorica- és a napraforgótermelés is, így nem véletlen, hogy itt is terjeszkedik Mészáros Lőrinc agrárbirodalma. Azt még nem lehet tudni, hogy pontosan milyen növényt fognak termeszteni, ugyanis a bejegyzett gabonafélék elég tág fogalom, ide tartozik például: búza, kukorica, árpa, rozs, zab, bab, borsó és a lencse is.

A felcsúti gazdagember sorra jegyzi be az új agrárcégeit. Lapunk írta meg, hogy június 4-én alakult meg és június 30-án jegyezték be a Határhalom Kft.-t, fegyverneki központtal. Közös jellemző ezekben a cégekben, hogy Mészáros Lőrinc nem egyedüli tulajdonos, mindig akad mellette egy ember, aki vállalja a kisebbségi tulajdonos szerepét. A Határhalom Kft. esetében Jánosi Gábor, a a Szarvas-Káka Agár Kft. esetében Kinyik Bálint.

A Szarvasi Agrár Zrt. 2020-ban lett része a Mészáros-birodalomnak. Akkor jelentette be a központi anyacég, a Talentis Agro, hogy visszavonhatatlan vételi ajánlatot tett a társaságra. A Szarvasi Agrár Zrt. természetesen egy 1949-ben alakult állami gazdaság jogutódja, 1993-ban lett részvénytársaság. Az akkori bejelentés szerint a cég több mint 2600 hektáros birtoktesten folytat növénytermesztést, ebből 1075 hektáron biogazdálkodást végez. Emellett főbb tevékenységei közé tartozik 800 darabos állományának köszönhetően a tejhasznú szarvasmarhatartás, a rizs- és szemestermény feldolgozás,a malomipari tevékenység, a tejfeldolgozás és sajtkészítés.

Bár talán a többség úgy gondol Mészáros Lőrincre, hogy leginkább a bankszektorban és az építőiparban vannak érdekeltségei, valójában a felcsúti milliárdos üzletember egyúttal Magyarország egyik legnagyobb földesura is. Nincs pontos kimutatás arról, hogy hány hektár tartozik hozzá, de a sajtóban eddig megjelent becslések mintegy 45-60 ezer hektárról szólnak, ennek jelentős része pedig szántóföld.

Elég felmenni a Talentis Agro Facebook-oldalára és rögtön látható, hogy a földek szerte az országban megtalálhatók, nem csak Felcsút környékén. A legújabb bejegyzések:

szakmai nap Herceghalmon,

Bicskén őröljük a minőséget,

a Csabatáj Zrt. és az Aranykorona Zrt. elkötelezett a modern, fenntartható és precíziós állattenyésztés mellett,

a Lajta-Hanság Zrt. területén fogadtuk a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. szakmai különítményét, akikkel közösen tartottunk határszemlét.

A Lajta-Hanság az ország észak-nyugati sarkában, az osztrák határ mellett található, míg a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. Hódmezővásárhely közelében. Utóbbi csak tavaly december óta része a Mészáros-birodalomnak. Lapunk írta meg, hogy a Mészáros Csoport megvette a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-t. Legnagyobb addigi tulajdonosa Lázár János anyai nagybátyja, Gyapjas Károly volt, de az építési és közlekedési miniszter egyik érdekeltsége, a Grosswiese Zrt. is benne volt a cégben. Tehát Lázár Jánosnak is rá kellett bólintania az üzletre.