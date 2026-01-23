Lassan kifullad a forint – lehet, hogy nem várja meg a választásokat a Magyar Nemzeti Bank

Már márciusban, az április 12-i választások előtt elkezdheti csökkenteni a jelenleg 6,5 százalékon álló alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – hangzott el az Euqilor Befektetési Zrt. sajtóeseményén, amiről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár számolt be. Ezt az év folyamán további két, egyaránt 25-25 bázispontos vágás követheti, amivel az év végére 5,75 százalékra korrigálhat a jegybanki irányadó ráta. 2027 végére pedig 5 százalékra süllyedhet a mutató.

Az Equilor elemzői a 2026-os hazai és globális gazdasági kilátásokat ismertetik

Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

Az elemzők arról is beszéltek, hogy az idei év egy lassú forintgyengülést hozhat az euróval szemben. „Úgy tűnik, hogy megtörtént a fordulat, jó eséllyel túlvagyunk a legerősebb forintárfolyamon (ez december 3-án, 380,2 forintos euróárfolyamon történt meg – a szerk.)” – mondta el Buró Szilárd, az Equilor pénzügyi innovációs vezetője. Az év végére 392 forintos euróval számolnak.

