Lassan már egy cipőre se telik, betelt a pohár: nagy sztrájk készül Magyarországon

A keresetnövelésből kimaradtak a kormányhivatali dolgozók, továbbá a járási hivatalok, kormányablakok, földhivatali szakterülettel kapcsolatos intézmények munkavállalói, akik közül országszerte sokan jelezték, részt vennének egy sztrájkkezdeményezésben, mert elégedetlenek a jelenlegi helyzetükkel – mondta Boros Péterné. Az MKKSZ elnöke megjegyezte: minden előírást be fognak tartani, megvizsgálják, milyen lehetőségeik vannak, és mindezek ismeretében közlik majd, hogy mikor lehet esetlegesen munkabeszüntetést tartani.

Az MKKSZ elnöke az InfoRádióban elmondta: megpróbáltak tárgyalásokat kezdeményezni a kormánnyal a fizetésemelés érdekében, de hiába írtak több levelet is az illetékeseknek, nem történt előrelépés az ügyben. Az érdekképviselet megítélése szerint meg kellene duplázni a kormánytisztviselők fizetését. Boros Péterné felidézte: Orbán Viktor miniszterelnök nemrég azt a célt jelölte ki, hogy két-három éven belül bruttó egymillió forint legyen az átlagbér itthon. Ehhez képest

A sztrájkot egyelőre csak a kormánytisztviselők körében kezdeményezik, de az MKKSZ nyitott az önkormányzati köztisztviselők irányába is, ha a sztrájk szándékával megkeresik őket.

