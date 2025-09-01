Lassulni látszik az ipari termelői árak növekedése

4,5 százalékkal emelkedtek az ipari termelői árak az előző évhez képest – írja a legfrissebb adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ez idén eddig a legalacsonyabb érték, januárban még 9,1 százalékos volt az éves áremelkedés.

A belföldi értékesítés árai 1,6 százalékkal, az exportértékesítés árai 5,9 százalékkal emelkedtek.

A feldolgozóipari értékesítés árai átlagosan 2,8 százalékkal emelkedtek belföldön, az energiaipart nézve 0,6 százalékkal csökkentek. A belföldi élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal növekedtek.

Az exportnál a feldolgozóiparban 3,1 százalékkal, az energiaiparban 12,7 százalékkal emelkedtek a termelői árak egy év alatt.

A januártól júliusig tartó időszakban a tavalyihoz képest 4,1 százalékkal emelkedtek a belföldi értékesítés árai, míg az exportértékesítés 8,4 százalékkal. Az ipari termelői árak összesen 7 százalékkal voltak magasabbak ebben az időszakban, mint tavaly.