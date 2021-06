Lasszóval fogják az eladókat a repülőtéren - panaszkodik sok boltvezető 

Az Egyesült Államokban már az év eleje óta folyamatosan növekszik a légiutasok száma, főleg azért, mert gyors volt az oltás. Június 11-én már naponta kétmilliónál is többen repültek, ez tavaly március óta az első komoly mérföldkő. Ennek természetesen minden érintett földi kiszolgáló örül, de súlyos gondjaik vannak: a személyzetet nagyon nehéz visszacsábítani, rengeteg repülőtéri bolt nem tudott emiatt kinyitni - számolt be a bisnow.com üzleti hírportál.

Az üzemeltetők több okot is felosoroltak. Sokszor előfordul, hogy jönne ugyan új eladó, de nem tudja hova tenni a gyermekét, mert nincs elegendő férőhely az óvodákban. Mások az újbóli megfertőződéstől félve nem akarnak munkába állni vagy egyszerűen csak azért, mert nem akarják vállalni a reptereken gyakori túlórákat és a sok napi ingázást a város és a légikikötő között. Még úgy sem, hogy egyébként a hasonló munkakörben dolgozó városi alkalmazottaknál akár 15-20 százalékkal is magasabb bért kapnak.

Egyes üzlettípusok attól szenvednek, hogy az általuk kínált termékek eladásához mélyebb szaktudás szükséges, s ezért gyakran kell továbbképzést is tartaniuk. Ilyenek lehetnek egyes ékszerüzletek, borszaküzletek vagy egészségügyi termékeket árusító boltok. Más boltok tulajdonosai arról számoltak be, hogy nincs elegendő rakodómunkás vagy sofőr ott, ahol sok, nagyobb terjedelmű árut kell mozgatni.

Ferihegyen egyelőre nem beszélhetünk munkaerőgondokról. Az utasforgalom még messze elmarad az ilyenkor szokásostól, így most még az éttermek, kávézók és üzletek is "bírják a terhelést". Maga az üzemeltő Budapest Airport 170 embert vett fel a közelmúltban, ezek fele már az elbocsátás vagy a más okból távozás előtt is ott dolgozott.

A legnagyobb amerikai repülőtereket üzemeltető vállalatok általában továbbra is rugalmasan állnak hozzá a bérleti díjakhoz, amit az üzletektől kérnek. A kisebb repülőtereken működő cégek viszont rosszabb helyzetben vannak, nekik eleve kisebb a forgalmuk és az üzemeltetők sem olyan rugalmasak, mint a top 10 repülőtéren.

Az üzemeltetők egyéként először összesen 10 milliárd dolláros központi segélyt kaptak a járvány miatt, ám ennek csak egy kis részét használták arra, hogy a kereskedelmi területek bérlőinek helyzetét javítsák, elengedve a bérleti díjtartozás egy részét. Tavaly év végén további 8 milliárd dollár érkezett, ebből 800 millió jutott az üzlethelyiségek bérlőinek.