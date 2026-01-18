3p

László Csaba maradna az egykulcsos szja mellett

Izsó Márton - Csabai Károly

A volt pénzügyminiszter, közgazdász, egyetemi tanár a január 14-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 90. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Műsorunk idei első vendégét, a 2002-2004 közötti Medgyessy-kormány pénzügyminiszterét beszélgetésünk elején a Fidesz január 10-ei kongresszusán elhangzott azon állítással szembesítettük, miszerint az Orbán-kormány megszabadított minket a baloldali kabinetek által felhalmozott adósságoktól. Majd megpróbáltuk megfejteni, hogy vajon mitől lett az utóbbi években megszokottaknál is jóval magasabb az állami költségvetés tavaly decemberi hiánya.

S László Csaba arra a nézői kérdésre is válaszolt, hogy a már elfogadott 2026-os költségvetést a leendő új kormány (bármely párt vezesse is) köteles-e elfogadni, vagy van-e lehetősége esetleges módosításra, valamint, hogy mi számít észszerű költésnek.

Miután ellamentáltunk azon, hogy az árfolyampolitikában Varga Mihály tavaly márciusban kezdődött MNB-elnökségével beállott változás – nevezetesen, a forint erősítése, de legalábbis stabilizálása, szemben a 2010 óta zajló tudatos leértékelődéssel – változást jelent-e az Orbán-kormány euróbevezetéshez való hozzáállásában, napjaink egyik slágertémájában, az egy- vagy többkulcsos szja kérdésében is állást foglalt a volt pénzügyminiszter, aki ennek kapcsán egy érdekes „titkot” is megosztott.

A beszélgetés egyes fejezeteit a fenti videó ezen részeinél találja:

00:00 Beköszönés 

0:55 A baloldali kormányok által „felhalmozott adósságokról”

12:22 Mi okozhatta a kiugróan magas decemberi költségvetési hiányt?

16:16 A 3 százalékos kamatozású hitelekről (Otthon Start, kkv)

19:13 Itt lenne az ideje az euróbevezetésnek?

32:25 Kell-e, lehet-e módosítani a 2026-os költségvetést a választások után?

45:32 Mi számít észszerű állami költésnek?

50:41 Egy vs. többkulcsos szja

56:06 Az akkumulátorgyártásról

1:00:51 Elköszönés

