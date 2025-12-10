4p

Makró Autópiac, járműipar

Látványosan csökkent a használt dízelek iránti érdeklődés novemberben

Több mint 40 százalékos növekedéssel az elektromos autók nyerték a novembert a használtautó piacon.

Novemberben több olyan trend is egyértelműen kirajzolódott, amely hosszabb távon is meghatározhatja a piac működését. A Használtautó.hu adatai szerint a dízelek iránti érdeklődés meredeken visszaesett, miközben az elektromos és hibrid modellek iránti kereslet tovább erősödött. A kínálat minősége közben látványosan javult: fiatalabb, kevesebbet futott és magasabb értékű járművek kerültek fel a portálra, a meghirdetett autók száma pedig jóval meghaladta a tavalyit.

A Használtautó.hu-n mért megkeresések száma novemberben 404 ezer volt, ami mindössze 2,7 százalékkal marad el a 2024-es értéktől. Bár az érdeklődés megtorpanást mutatott, a kínálati oldal ezzel párhuzamosan kifejezetten erős hónapot zárt. Az átlagos vételár 8,9 százalékkal emelkedett, elérve az 5,35 millió forintot, ami azt jelzi, hogy a friss hirdetések között arányaiban több a magasabb értékű, jobb felszereltségű modell. A kínálat is nőtt: novemberben 97 000 élő hirdetés szerepelt a portálon, szemben a tavalyi 96 000 darabbal. A feladott hirdetések száma még nagyobb arányban, 7,1 százalékkal bővült.

A kínálati minőség javulását mutatja, hogy az autók átlagos életkora 12,66 évről 12,39 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig 174 ezer km-re mérséklődött — közel 4400 kilométerrel alacsonyabb értékre, mint egy évvel korábban. A modellranglista élmezőnye ezúttal sem változott: az Astra, a Golf és a Swift továbbra is a három legnépszerűbb modell a vásárlók körében.

Az érdeklődések száma is tükrözi a piaci átalakulást
Fotó: hasznaltauto.hu

A novemberi hajtásláncbontás alapján a dízelautók iránti érdeklődés közel 10 százalékkal esett vissza: a 2024-es 157 500 érdeklődés helyett idén novemberben 142 500 érkezett. Bár a dízelek átlagára kissé emelkedett (+3,6 százalék), a kereslet csökkenése egyértelmű: a vásárlók egyre nagyobb arányban fordulnak más hajtástípusok felé.

Az elektromos autók ezzel szemben kiemelkedően erős hónapot zártak. Az érdeklődések száma 27 ezerre nőtt, ami több mint 40 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest. Az átlagár lényegében változatlan maradt (10,72 millió forint), vagyis a kereslet élénkülése nem okozott érdemi drágulást – a piac egyre kiegyensúlyozottabbá válik.

A hibridek iránti érdeklődés is jelentősen nőtt (+17,3 százalék), miközben az átlagáruk 1,5 százalékkal csökkent. Ez egy olyan piaci helyzet, ahol a kínálat bővülése (sok frissen meghirdetett hibrid modell), lefelé húzza az árakat, miközben a kereslet tovább erősödik. A benzines autók esetében az érdeklődés enyhén csökkent (–3,1 százalék), ugyanakkor az átlagár jelentősen, 9,6 százalékkal emelkedett.

Beindultak a motorok

A személyautó-piac mellett a motoros szegmens is aktív hónapot zárt. A motorok iránti érdeklődés 11,3 százalékkal nőtt, 9700 érdeklődés érkezett a novemberi időszakban. A kínálat is bővült (+6,3 százalék), az átlagár pedig 1,86 millió forintra emelkedett, ami közel 6 százalékos növekedést jelent.

„A novemberi hónap ugyan minimális visszaesést hozott az érdeklődések számában, az egész éves tendenciát nézve még így is nagy, 2,9 százalékos növekedést látunk a megkereséseket tekintve. A novemberi számok viszont egy olyan piacot jósolnak, amely pozitív irányba fejlődik: a növekvő átlagár és csökkenő futásteljesítmény, valamint átlagéletkor arra ad magyarázatot, hogy a hazai jelenleg látható használtautó-kínálat minősége javulásnak indult, míg a meghirdetett autók száma egyre csak nő. Készletből nincs hiány, aminek a minősége hónapról-hónapra javul” – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

