Lázár János hagyott még aknát Vitézy Dávidnak

A beruházások volumene 2026 I. negyedévében a nyers adatok szerint 0,5 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggel. Az előző negyedévhez mérten – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,4 százalékkal mérséklődött.

Ezek a számok ugyan kedvezőbbek az előző negyedévieknél – amikor is a nyers adatok 1,3, a szezonálisan kiigazítottak 1,7 százalékos mínuszt mutattak –, ám ez egyúttal azt is jelenti, hogy három és fél éve zuhannak a beruházások, utoljára 2022 harmadik negyedévében számolt be növekedésről a KSH.

2026 I. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok alapján 1,3 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A beruházások mérséklődéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint az ingatlanügyletek gazdasági ág járult hozzá. A csökkenést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása fékezte.

Részletes elemzéssel, az első szakértői gyorsreakciókkal hamarosan jelentkezünk.