Lázár János hasraütésre mondta be minden idők legdrágább magyar autópályáját?

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A DK közérdekű adatigénylési pert indított, hogy megtudják, mi kerül ennyibe az autópályán. A párt azt közölte: a per mára azzal zárult le, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium azért nem tud semmilyen adatot kiadni ezzel kapcsolatban, mert nincs, azaz Lázár János saját minisztériuma ismerte el a perben, hogy a 400 milliárdos árat semmilyen számítás nem támasztja alá, a miniszter hasraütésre mondta be a gigantikus számot.

Minden idők legdrágább magyar autópályaépítését jelentette be 2023 végén Lázár János. Az M76-os, ami Zalaegerszeget és Keszthelyt kötné össze az M7-essel mindössze 44 kilométeres szakaszon, 400 milliárd forintba fog kerülni az adófizetőknek, azaz kilométerenként több mint 9 milliárd forintot költenének rá.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!