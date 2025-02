Lázár János házon belül keres üzemeltetőt a pályaudvarokra?

December elején került nyilvánosságra Lázár János azon terve, ami szerint 99 évre magánkézbe adnák a pályaudvarok és vasútállomások vagyonkezelési jogait. A pályáztatást és az elbírálást a MÁV ingatlanfenntartási és gazdálkodási főigazgatójára bízta. Fekete Zoltán a jegybanki alapítványok vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. vezetőjeként szerzett országos ismertséget. Egészen 2022 márciusáig irányította Matolcsy György MNB-elnök több milliárdosra hízlalt alapítványi világát, aminek alapításával kapcsolatban elhangzott a legendás „elvesztette közpénz jellegét” mondás is.

A BMW-gyárat fővállalkozóként építő török hátterű Synergy Construction Hungary Kft. adott be ajánlatott a debreceni főpályaudvarra.

Utóbbi ahhoz a Somlai Bálinthoz tartozik, akinek jó barátja Matolcsy György fia, Ádám. Többek közt ő újíthatta fel a jegybank Széll Kálmán téri Postapalotáját 32 milliárd forintért, és az MNB-székházát 55 milliárd forintért. A déli és a kelenföldi állomások mellett a győri és a szegedi pályaudvari is pályázott a Raw.

A Nyugatira is várták a pályázókat Fotó: Jancsó Gergely

NER- és Matolcsy-közeli vállalkozók mellett török építőipari cég is jelentkezett a Szabad Európa szerint a MÁV által meghirdetett állomásfelújítási pályázatra. A legtöbb érdeklődő a Déli pályaudvarra jelentkezett, a siófoki állomás viszont senkinek sem kell.

