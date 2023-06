Lázár János is kimondta, hogy Borkai Zsolt kezét végleg elengedte a Fidesz

Lázár János építés- és közlekedésügyi miniszter az ugytudjuk.hu beszámolója szerint a Győri RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő megnyitóján mondott beszédében kiállt a jelenlegi győri polgármester mellett.

"A mi politikai közösségünk és Magyarország kormánya hálás azért a professzor úrnak, hogy nehéz helyzetben nem hagyott bennünket cserben, vállalta a megmérettetést, és úgy tűnik, hogy jó polgármestere lett Győr városának, dr. Dézsi Csaba András számíthat a kormányra és a kormány is számít polgármester úrra"

- fogalmazott a miniszter, aki már az önkormányzati választások utáni, Dézsivel folytatott közös munkájukról is beszélt, megerősítve tehát, hogy a kormánypártok a jelenlegi polgármester mögé állnak be azután is, hogy a korábban fideszes színekben a várost vezető Borkai Zsolt bejelentette, hogy független jelöltként ielndul a polgármesteri pozícióért.