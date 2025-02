Lázár János kemény üzenetet küldött Karácsony Gergelynek – frissítve

„Mi erre készen állunk: a kommunális hulladék elszállítását a Budapesti Közművek azonnal megkezdi, amint birtokba lép” – közölte. A kormányzat viszont ne akarja Budapest nyakába varrni az állam és a MÁV szemetét. A Budapest Sportcsarnok építési törmelékét és a MÁV hulladékait az államnak kell elszállítania. A BKM természetesen erre is kész, de a számlát a hulladék lerakójának kell állnia – írta a főpolgármester.

