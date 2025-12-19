Lázár János ki fog térni a hitéből: még sokáig nem lesz vonat Veszprém és Ajka között

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő péntek reggeli posztja alapján legalább jövő nyárig nem fognak továbbra sem közlekedni a vonatok Veszprém és Ajka között.,.

„Tegnap megsemmisítette a döntőbizottság a Veszprém-Ajka vasút 150 méteres (!!) szakaszára kiírt közbeszerzés eredményét. Pedig 15-én volt egy éve, hogy lezárták ezt az európai korridor jelentőségű nemzetközi fővonalat. Akkor először fél-, majd egyéves határidőt ígérte a MÁV Facebook-huszár vezére. Szerdán jártam a helyszínen – ha már Lázárnak nem volt rá ideje –, természetesen semmi munka nem zajlik ott”

– írja Hadházy.

A közbeszerzést egyébként a második legdrágább ajánlatot adó Swietelsky támadta meg, a döntőbizottság határozata itt olvasható.