Lázár János ki fog térni a hitéből: még sokáig nem lesz vonat Veszprém és Ajka között

Megsemmisítették a közbeszerzés eredményét.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő péntek reggeli posztja alapján legalább jövő nyárig nem fognak továbbra sem közlekedni a vonatok Veszprém és Ajka között.,. 

„Tegnap megsemmisítette a döntőbizottság a Veszprém-Ajka vasút 150 méteres (!!) szakaszára kiírt közbeszerzés eredményét. Pedig 15-én volt egy éve, hogy lezárták ezt az európai korridor jelentőségű nemzetközi fővonalat. Akkor először fél-, majd egyéves határidőt ígérte a MÁV Facebook-huszár vezére. Szerdán jártam a helyszínen – ha már Lázárnak nem volt rá ideje –, természetesen semmi munka nem zajlik ott”

– írja Hadházy. 

A közbeszerzést egyébként a második legdrágább ajánlatot adó Swietelsky támadta meg, a döntőbizottság határozata itt olvasható.

