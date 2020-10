Lázár János kormánybiztos lett, mindjárt két ügyben is

Az előző kormányzati ciklusban a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztot betöltő politikus az elmúlt években parkolópályán volt. A határozatok alapján nem állíthatjuk, hogy Lázár János visszakerült a legmagasabb polcra, annak ellenére sem, hogy egyből két ügyben is kormánybiztosi kinevezést kapott. A most rábízott feladatok közül egyébként egyik sem teljesen új terület számára. Az is elmondható, hogy a feladatok az országos politika szempontjából marginálisak, így ezek - véleményünk szerint arra utalnak -, hogy a politikus továbbra is a második vonalban marad.

Nem került vissza a nagypolitikába (Fotó: MTI)

A határozat szerint az egyik kormánybiztosi pozícióban a feladatkörébe tartozik a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság állami feladatainak koordinálása, és emellett Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztossal együttműködve a geszti Tisza-kastély felújításai munkálatainak koordinálása.

A most megjelent határozatok szerint kapott egy másik kormánybiztosi feladatot is, amelynek keretében figyelemmel kíséri a folyamatban lévő, uniós és hazai forrásból megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt Hódmezővásárhely–Szeged tram-train mintaprojekt végrehajtását. Továbbá koordinálja a regionális jelentőségű, határon átnyúló, Szeged–Szabadka–Baja vonal kialakítását.