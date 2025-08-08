4p
Lázár János milliárdos barátai megint átrendezik a dohánypiacot

Vég Márton

A Sánta család januárban megvette, most végelszámolja az egyik legnagyobb dohányforgalmazó céget.

Gyorsan szaporodnak a vagyonkezelő alapítványok Magyarországon (jelenleg a bírósági adatok szerint 95-nél tart a számláló), de az alájuk beterelt cégek száma is kitartóan növekszik. Például a cigaretta hazai terítéséből az elmúlt tíz év alatt 50 milliárd profitot kaszáló Sánta János József hódmezővásárhelyi vállalkozó és családja is azok közé tartoznak, akik folyamatosan variálják a vagyonkezelő alapítványaikba becsatornázott vállalkozásaikat. Még 2023 szeptemberében alapították meg a Solidium Capital Vagyonkezelő Alapítványt, illetve a Projekt Six Pro Vagyonkezelő Alapítványt, amelyekhez például a dohánykiskereskedelmi-ellátás jogát gyakorló koncessziós társaság, az Országos Dohányboltellátó (ODBE) Kft. milliárdos forrásai is befolynak.

Van miből terjeszkednie a Sánta családnak
Fotó: MTI

Az Opten adatbázisa szerint a Lázár János építési és közlekedési miniszterrel remek kapcsolatot ápoló Sánta család nagyon aktív a cégvilágban a nyáron. Például július 9-én döntötték el, hogy jogutód nélkül törlik a 9-10 milliárd forintos éves forgalmú Rónatabak Dohányforgalmazó Kft.-t. A végelszámolás augusztus 1-jén kezdődött. Ez azért is érdekes, mert a CZI-NOR 2024 Holding Kft. idén január 1-jével lett a Rónatabak tulajdonosa. 

A Rónatabak kedvelt hazai és nemzetközi márkák forgalmazója, addig a luxemburgi Landewyck család birtokolta. A tavaly novemberben alapított CZI-NOR 2024 Holding többségi tulajdonosa Czibulya Norbert, aki a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének alelnöke, valamint a Sánta család egyik fő cégének, a Continental Dohányipari Zrt.-nek az igazgatósági tagja. A kisebbségi tulajdonos pedig maga az alapítványok alá tartozó Continental Zrt. Januárban tehát megvették, augusztusban pedig már meg is szüntetik a dohányforgalmazó céget.

A törlés ellenére mégis gyarapszik a családi vagyonkezelő alapítványokhoz köthető cégek száma. Szintén az Opten adatbázisából derült ki, hogy július 22-én jegyezték be a hódmezővásárhelyi Friss Labs Kft. nevű céget. Sánta János István és Sánta Ábel János az ügyvezetői, tulajdonosa pedig a Solidium Capital Kft., amely az egyik családi vagyonkezelőhöz tartozik. Az új vállalkozás érdekes főtevékenységet választott magának: máshova nem sorolható egyéb élelmiszer gyártását. Ez eltér a Sánta család cégeinek eddigi profiljaitól, hiszen ebbe a szakágba például a következők tartoznak:

  • levesek, zöldséges húsleves gyártása,
  • a mesterséges méz és karamell gyártása,
  • előkészített, romlandó ételek gyártása,
  • a mesterséges koncentrátumok gyártása.

A cigarettához tehát elvileg semmi köze nem lesz az új cégnek. Június elején pedig egy vagyonkezelő társaságot is gründolt a Sánta család, Atlantic Modern Kft. néven. A hódmezővásárhelyi bázisú vállalkozás a Continental Zrt. leánycégeként jött létre. Azt még nem lehet tudni, hogy az új holdingnak mi lesz a feladata, mindenesetre van miből gyarapodnia. A nagy múltú magyar dohányipari vállalat éves átlagos statisztikai állományi létszáma 84 fővel bővült tavaly, ami 15 százalékos növekedést jelent, december végére pedig a cégcsoport munkavállalóinak száma meghaladta a 750 főt Sátoraljaújhelyen. A belföldi és export bruttó árbevétel 84,5 milliárd forintra emelkedett, amely 9,5 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest.

A nemzetközi piacon is jelentős sikereket ért el a vállalat: filteres szivarka termékeivel piacvezető pozíciót szerzett Magyarországon, Spanyolországban és Görögországban. Az exportteljesítmény dinamikusan nőtt, a cigaretta exportja 80 százalékkal, a szivarka kivitele pedig közel 5 százalékkal emelkedett.

Több ezer német lakást vett az MNB-alapítvány lengyel cége

Pedig már akkor nyakig ült az adósságban.

Nagy Márton döbbenetes számot árult el az államdósságról

2726 milliárd forint megy az adósságok kamataira.

Ilyen is van? Valami olcsóbb lehet Magyarországon

A nagykereskedelmi ár biztos csökken.

Már megint a nyugdíjasok jártak rosszabbul

Bár az éves infláció júliusban alacsonyabb lett a júniusinál, de nem annyival, mint amennyire számítottunk. Ráadásul a nyugdíjasok pénze továbbra is jobban romlik, mint a bérből és fizetésből élőké.

Nem kegyelmeztek a végrehajtók a legendás cukrászdának

A végrehajtókat nagyjából egy tucat rendőr kísérte.

Gyomrossal felérő inflációs adat érkezett

4 százalék felett maradt az infláció.

Már 30 milliárd forintot kerestek Mészáros Lőrincék az autópályákon

Jelentős új építésbe még nem fogtak bele.

Lázár János betartotta, amit ígért

A nyáron érkezett 131 új autóbusz után újabb 869 járművel gyarapodik a MÁV-csoport flottája, ugyanis eredményesen zárult a buszbeszerzésre meghirdetett közbeszerzési eljárás. Az év eleji 10 miniszteri vállalás egyike volt az ezer vadonatúj autóbusz a beszerzése, amivel a MÁV-csoport VOLÁN-flottája lehet Európa egyik legnagyobb és legfiatalabb közszolgáltatói buszállománya. Ezzel a beszerzéssel 2027-ben már kizárólag légkondicionált autóbuszokkal szállíthatja utasait a MÁV-csoport országszerte és az autóbuszflotta 60 százaléka belföldi gyártású lesz – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

Nem minden nyári munka turisztikai idénymunka.

Csak Mészáros Lőrinc borait lehet inni a Sziget fesztiválon

Kizárólagos borbeszállító lett a Dereszla, de a felcsúti milliárdos más márkáival is megismerkedhetnek a külföldi fesztiválozók.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

