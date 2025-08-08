Lázár János milliárdos barátai megint átrendezik a dohánypiacot

Gyorsan szaporodnak a vagyonkezelő alapítványok Magyarországon (jelenleg a bírósági adatok szerint 95-nél tart a számláló), de az alájuk beterelt cégek száma is kitartóan növekszik. Például a cigaretta hazai terítéséből az elmúlt tíz év alatt 50 milliárd profitot kaszáló Sánta János József hódmezővásárhelyi vállalkozó és családja is azok közé tartoznak, akik folyamatosan variálják a vagyonkezelő alapítványaikba becsatornázott vállalkozásaikat. Még 2023 szeptemberében alapították meg a Solidium Capital Vagyonkezelő Alapítványt, illetve a Projekt Six Pro Vagyonkezelő Alapítványt, amelyekhez például a dohánykiskereskedelmi-ellátás jogát gyakorló koncessziós társaság, az Országos Dohányboltellátó (ODBE) Kft. milliárdos forrásai is befolynak.

Van miből terjeszkednie a Sánta családnak

Az Opten adatbázisa szerint a Lázár János építési és közlekedési miniszterrel remek kapcsolatot ápoló Sánta család nagyon aktív a cégvilágban a nyáron. Például július 9-én döntötték el, hogy jogutód nélkül törlik a 9-10 milliárd forintos éves forgalmú Rónatabak Dohányforgalmazó Kft.-t. A végelszámolás augusztus 1-jén kezdődött. Ez azért is érdekes, mert a CZI-NOR 2024 Holding Kft. idén január 1-jével lett a Rónatabak tulajdonosa.

A Rónatabak kedvelt hazai és nemzetközi márkák forgalmazója, addig a luxemburgi Landewyck család birtokolta. A tavaly novemberben alapított CZI-NOR 2024 Holding többségi tulajdonosa Czibulya Norbert, aki a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének alelnöke, valamint a Sánta család egyik fő cégének, a Continental Dohányipari Zrt.-nek az igazgatósági tagja. A kisebbségi tulajdonos pedig maga az alapítványok alá tartozó Continental Zrt. Januárban tehát megvették, augusztusban pedig már meg is szüntetik a dohányforgalmazó céget.

A törlés ellenére mégis gyarapszik a családi vagyonkezelő alapítványokhoz köthető cégek száma. Szintén az Opten adatbázisából derült ki, hogy július 22-én jegyezték be a hódmezővásárhelyi Friss Labs Kft. nevű céget. Sánta János István és Sánta Ábel János az ügyvezetői, tulajdonosa pedig a Solidium Capital Kft., amely az egyik családi vagyonkezelőhöz tartozik. Az új vállalkozás érdekes főtevékenységet választott magának: máshova nem sorolható egyéb élelmiszer gyártását. Ez eltér a Sánta család cégeinek eddigi profiljaitól, hiszen ebbe a szakágba például a következők tartoznak:

levesek, zöldséges húsleves gyártása,

a mesterséges méz és karamell gyártása,

előkészített, romlandó ételek gyártása,

a mesterséges koncentrátumok gyártása.

A cigarettához tehát elvileg semmi köze nem lesz az új cégnek. Június elején pedig egy vagyonkezelő társaságot is gründolt a Sánta család, Atlantic Modern Kft. néven. A hódmezővásárhelyi bázisú vállalkozás a Continental Zrt. leánycégeként jött létre. Azt még nem lehet tudni, hogy az új holdingnak mi lesz a feladata, mindenesetre van miből gyarapodnia. A nagy múltú magyar dohányipari vállalat éves átlagos statisztikai állományi létszáma 84 fővel bővült tavaly, ami 15 százalékos növekedést jelent, december végére pedig a cégcsoport munkavállalóinak száma meghaladta a 750 főt Sátoraljaújhelyen. A belföldi és export bruttó árbevétel 84,5 milliárd forintra emelkedett, amely 9,5 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest.

A nemzetközi piacon is jelentős sikereket ért el a vállalat: filteres szivarka termékeivel piacvezető pozíciót szerzett Magyarországon, Spanyolországban és Görögországban. Az exportteljesítmény dinamikusan nőtt, a cigaretta exportja 80 százalékkal, a szivarka kivitele pedig közel 5 százalékkal emelkedett.