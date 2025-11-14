Lázár János motorja még köhög, Nagy Márton hatása viszont már érződik

Az augusztusi drasztikus visszaesés után számolni lehetett azzal, hogy szeptemberben megugrik az építőipari termelés, és némiképp jobb pályára állt a magyar építőipar – értékelte

Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által péntek reggel publikált adatokat. Azt, hogy szeptemberben jelentős lendületet vett az építőipari termelés, éves bázison 17,6, havi alapon 16,4 százalékkal nőtt a termelési volumen.

Habár mindkét adatban szerepet játszott az alacsony bázis (idén augusztusban az állami projektek lezárulása, tavaly ősszel az árvízhelyzet), a fix bázisú, szezonálisan igazított adatok alapján ez volt 2023 eleje óta az ágazat 5. legerősebb hónapja – hívta fel lapunk figyelmét Molnár Dániel, a Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

Az augusztusi, az adatok alapján átmeneti megtorpanás miatt negyedéves alapon mérséklődött az ágazat teljesítménye a harmadik negyedévben, amely hozzájárulhatott a GDP stagnálásához is.

Az építőiparon belül mindkét építményfőcsoport dinamikusan bővült. Az épületek építése 14,5 százalékos növekedést mutatott a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint éves és 7,1 százalékosat havi alapon. Az éves emelkedésben szintén szerepet játszott a gyengébb bázis, azonban ezzel együtt is kedvezőbb képet mutat az építményfőcsoport teljesítménye a tavalyi év végi gyengélkedéshez képest. Ezt csupán a rendelésállomány árnyalja, szeptemberben ugyanis a tavalyinál 4,1 százalékkal kevesebb szerződést kötöttek az építőipari cégek, és a szegmens rendelésállománya is jelentősen elmarad a tavalyi szintjétől. Ebben a továbbra is visszafogott vállalati kereslet szerepét kell kiemelni, amely döntően befolyásolja az építményfőcsoport teljesítményét.

Az egyéb építmények esetében éves szinten 18,7 százalékos éves bővülést regisztrált a KSH, részben a tavaly szeptemberi gyengébb adat után, azonban még ezzel együtt is az idei szeptember volt az építményfőcsoport legerősebb hónapja 2022 februárja óta.

A fellendülést Molnár Dániel szerint az állami beruházások újraindulása hajtja. Ezt mutatja, hogy habár az új szerződések értéke visszaesést mutatott szeptemberben, a tárgyhó végi szerződésállomány 75,0 százalékkal magasabban alakult, mint egy évvel korábban.

Hosszú idő után ad okot reményre, hogy – mint azt Juhász Attila kiemelte – a szektort hajtó motorok közül a lakásépítés és -korszerűsítés egyre jobban felpörögni látszik. A másik két motor közül az állami beruházásoké még köhög, de a vállalati megrendeléseket már berántotta a Nemzetgazdasági Minisztérium által a kis- és középvállalkozásoknak (kkv) biztosított kedvezményes hitellehetősége.

Bár a szeptemberi lakáshitelezési adatokon nem látszott, a bankok szerint felrobbantotta a lakáshitelezést az Otthon Start-hitel, így az októberi adatokban várhatóan jelentős megugrás lesz majd látható. Ez főleg a használtlakás-piacra áramlott, de az ottani forgalombővülés is építőipari megrendeléseket húz magával, részben a megvásárolt lakások felújítása és korszerűsítése miatt, részben pedig azért, mert az eladott lakások vételára is a lakáspiacon keresi az új helyét.

A lakásépítés, -felújítás és -korszerűsítési piacon egyre több munkát hoz a magyar építőipari vállalkozásoknak az 5+5 millió forintos (vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel) Otthonfelújítási Program, valamint az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer által finanszírozott ingyenes padlásfödém szigetelési, illetve rendkívül kedvezményes homlokzat szigetelési, vagy split klíma ajánlatok.

Nem látszik még az adatokon, de már érzékelhető az érdeklődésekben a kkv-knak megnyitott kedvezményes beruházásihitel-lehetőségek is. Ilyenből most több is fut párhuzamosan, például a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházásélénkítő Támogatási Program, vagy GINOP Plusz vállalkozásfejlesztési támogatás, amelyekben ingatlanfejlesztés és -korszerűsítés is elszámolható. Így ezeknek a beruházásoknak bőven lehetnek építőipari megrendeléseket eredményező komponensei, amelyek a következő hónapokban lassan láthatóvá válnak.

Az építőipari teljesítményben erősödést várnak a következő időszakban a Gazdaságelemzési Központnál is. Nemcsak azért, mert a szeptemberi adat az áthúzódó hatások miatt kedvezőbb negyedik negyedévet vetít előre, hanem azért is, mert az egyéb építmények esetében az állami megrendelések, elsősorban az útépítési munkák vonatkozásában stabil keresletet teremtenek. Ezzel párhuzamosan a lakásépítések esetében a Lakhatási Tőkeprogram és az Otthon Start Program elindítása érdemi fellendülést hozhat. Ezen programok várható hatása az idei első 9 hónapban kiadott közel 20 ezer lakásépítési engedélyben már visszatükröződik, amely projektek elindulása kiszámíthatóbb környezetet jelent. Az építőipari ágazat egésze szempontjából viszont a döntő tényező változatlanul a vállalati kereslet alakulása lesz, a beruházási hajlandóság javulása ebben a szegmensben gyors fordulatot hozhat, amelynek hatásai a beszállító láncokon keresztül a gazdaság széles rétegeibe átgyűrűzhetnek – véli Molnár Dániel.

