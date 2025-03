Lázár János nagy bejelentése: nyártól három és fél megyében nem lesz MÁV

Ha pedig 20 percnél többet késik a vonat vagy a busz, akkor a jegyár fele visszajár az utasnak. Kiderült az is, hogy mikor mond le.

Kapcsolódó cikk Lázár János nagy bejelentése: három és fél megyében nem lesz MÁV Ha pedig 20 percnél többet késik a vonat vagy a busz, akkor a jegyár fele visszajár az utasnak. Kiderült az is, hogy mikor mond le.

Felidézték: Lázár János építési és közlekedési miniszter az év elején tartott KözlekedésInfón jelentette be, hogy a GYSEV erőforrásai ezentúl nagyobb arányban kerülnek bevonásra a magyarországi vasúti közlekedésbe.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!