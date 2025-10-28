1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

2025. november 4., Budapest

Lázár János nagyot ígért a nőknek

A miniszter teljes szja-mentességet vizionál minden anyának. 

A közlekedési miniszter a sárospataki fórumán a 444.hu beszámolója szerint arról beszélt, hogy aki három gyereket vállal, annak egész életében adómentesség jár. Majd jövő januártól a 40 év alatti kétgyerekesek és a 30 alatti egygyerekesek nem fognak szja-t fizetni, 2027-től az 5 alatti, 2028-tól pedig a 60 alatti kétgyerekesek nem fognak szja-t fizetni.

Lázár János szerint a nőket a gyerekvállalásért teljesen szja-mentessé kell tenni a 2020-as években Magyarországon.

'30-ra oda kell eljutni, hogy aki Magyarországon gyereket vállal, az egész életében nőként adómentes maradjon” – mondta.


Számítsa ki, hogy mennyi CSED, GYED, illetve GYES-re jogosult!

 

Oszkó Péter: A Fidesz propagandagépezetének semmilyen eszköze nem fogott a Tisza Párton

A volt pénzügyminiszter, üzletember, kockázatitőke-befektető, az Oxo Holdings alapító-vezérigazgatója az október 27-ei élő műsorunk vendége volt. Az 5. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 86. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Most nem lesz elég, ha Orbán Viktor felhívja Donald Trumpot

A múlt héten az Egyesült Államok nagyon kemény intézkedést hirdetett meg: azokat a cégeket, amelyek még november végén is vásárolnak olajat a két legnagyobb orosz iparági vállalattól, kizárják a dollárelszámolási rendszerből. Ez Magyarország számára is feladja a leckét, pedig lett volna 3,5 évünk diverzifikálni az olajvásárlásunkat.

27 kilométer vasutat épít a kormány Ferihegyre, de a Köki marad

Lázár János és Nagy Márton az Mfor kérdésére beszéltek az új repülőtéri vasút nyomvonalának részleteiről, és azt is elmondták, mekkora szakaszon fognak a föld alatt járni a vonatok. Az építési és közlekedési miniszter hatsávos autópályát is építene, a nemzetgazdasági miniszter szerint pedig a turizmus akár a magyar GDP 18 százalékát is kiteheti majd, ha megvalósulnak a fejlesztések.

Lehet változás a nyugdíjakban és az adóinkban? Élőben Oszkó Péter válaszai a Klasszis Klub Live-ban

A volt pénzügyminiszter, üzletember, kockázatitőke-befektető, az Oxo Holdings alapító-vezérigazgatója a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszolt a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Trump szankciói Magyarországon csattanhatnak? Orbán Viktor nem akárhová utazik

Megszólalt a külgazdasági és külügyminiszter az új Oroszországot érintő szankciók témájában, egyúttal pedig azt is elárulta, hogy a magyar miniszterelnök az Egyesült Államokba látogathat a jövő héten. 

Könyörög az Országos Kereskedelmi Szövetség, hogy legyen vége az árrésstopnak

A szervezet szerint az intézkedés fenntartását semmi sem indokolja.

Hidegzuhany a benzinkutakon: rég nem látott drágulás jön

A benzin ára 5, a dízelé 10 forinttal nő.

Akkumulátorgyárak: teljes tévút, vagy szerencsénk lesz?

Magyarország a méreteihez képest irreálisan előkelő helyen, a harmadik pozícióban szerepel globálisan a lítium-ion akkumulátorokat gyártó országok ranglistáján. Az elmúlt években záporoztak hazánkba a kínai beruházások, amik egyelőre leginkább a termelés elindításának folyamatos halasztásával és a környezetvédelmi aggályok felerősödésével hívták fel magukra a figyelmet. Eközben elsőre paradox módon tovább növekszik a német gazdasággal szembeni kitettségünk.

Óriási pofon Oroszországnak: kieshetett az egyik legnagyobb vásárlójuk

Az Egyesült Államok szerint India teljes mértékben leállította a kőolajvásárlást Oroszországból – közölte Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap egy interjúban.

Hozzá kellene nyúlni a nyugdíjakhoz a választások után? Ma délután a Klasszis Klub Live-ban Oszkó Péter

A volt pénzügyminiszter, üzletember, kockázatitőke-befektető, az Oxo Holdings alapító-vezérigazgatója 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

