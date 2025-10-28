Lázár János nagyot ígért a nőknek

A közlekedési miniszter a sárospataki fórumán a 444.hu beszámolója szerint arról beszélt, hogy aki három gyereket vállal, annak egész életében adómentesség jár. Majd jövő januártól a 40 év alatti kétgyerekesek és a 30 alatti egygyerekesek nem fognak szja-t fizetni, 2027-től az 5 alatti, 2028-tól pedig a 60 alatti kétgyerekesek nem fognak szja-t fizetni.

Lázár János szerint a nőket a gyerekvállalásért teljesen szja-mentessé kell tenni a 2020-as években Magyarországon.