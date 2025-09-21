Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró MÁV Zrt.

Lázár János örülhet, végül csak sikerült megnyitni a Keleti pályaudvart

mfor.hu

A pályaudvar újra fogad és indít vonatokat.

A Keleti pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat: a délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik majd a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig immár teljes gőzzel üzemel ismét a Keleti – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán vasárnap kora délután.

Emlékeztetett arra, hogy a forgalom újraindítása elhúzódott, mert a pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működésén állítani kellett. Jelezte, hogy felkészültek egy ilyen forgatókönyvre is, így az Országos Haváriaközpont azonnal életbe léptette a helyzethez legjobban illeszkedő ideiglenes forgalmi rendet.

A váltók beállítása azonban mostanra megtörtént: a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, sőt néhány perccel ezelőtt meg is érkezett az első vonat a Keletibe, 12:15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is” – írta vasárnap kora délutáni bejegyzésében a vezérigazgató.

A lépcsőzetesen visszatérő forgalommal párhuzamosan még közlekednek az erősítő és pótlóbuszok az érintett vonalak kiszolgálására, a részletekről a MÁVINFORM felületein adnak részletes és pontos tájékoztatást – tette hozzá.

A vezérigazgató ezt megelőző bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a tervezett felújítási munkálatokat maradéktalanul elvégezték, de a Keleti pályaudvart nem tudták megnyitni vasárnap reggel.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hihetetlen, de nem sikerült megnyitni a Keleti pályaudvart

Hihetetlen, de nem sikerült megnyitni a Keleti pályaudvart

A hajnali órákban hiba keletkezett, amikor visszakapcsolták az áramot.

Az erős forint segítheti a magyar autósokat

Duplán jól járnak az erős forinttal a külföldre autóval indulók

Miután a forint az elmúlt napokban erősödött a főbb devizákkal szemben, ez a következő napokban akár az üzemanyagok piacára is begyűrűzhet. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint ugyanakkor önmagában ez a tényező csak kisebb árcsökkenést eredményezhet.

Saját alapkezelővel erősít az OTP szlovén tőkepiacon

Saját alapkezelővel erősít az OTP szlovén tőkepiacon

Egyre hangsúlyosabb a külföldi terjeszkedés az OTP Alapkezelő stratégiájában.

Jelentős előrelépés a kiberbiztonsági megfelelés érdekében

Jelentős előrelépés a kiberbiztonsági megfelelés érdekében

Az SZTFH megkezdi a kiberbiztonsági auditban érintett vállalkozások ellenőrzését.

Messzire elkerüli az infláció a benzinkutakat?

Messzire elkerüli az infláció a benzinkutakat?

Szombaton ezúttal sem készülhetünk a nagykereskedelmi árakban változásra. 

Mészáros Lőrinc laborjában keverhetik ki a tökéletes aszfaltot

Mészáros Lőrinc laborjában keverhetik ki a tökéletes aszfaltot

Sok munkája lehet a Mészáros M1 Labor Kft.-nek.

Már bírságolhatja az ESG törvényt megszegőket a szakhatóság

Már bírságolhatja az ESG törvényt megszegőket a szakhatóság

Egy nyár végén megjelent jogszabály felhatalmazza az SZTFH-t, hogy a rendeletben foglalt jogsértések esetén a hatósági eljárások eredményeképpen szükség szerint bírságokat is kiszabjon. 

Nagyon fontos lett egy beruházás a románoknak – Magyarországot is érint

Nemzeti jelentőségű projektté nyilvánították a Magyarország felé vezető földgázvezeték bővítését.

Tankolna? Erre számítson a benzinkutakon

Tankolna? Erre számítson a benzinkutakon

Jó hír, hogy nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára pénteken.

50 milliárdért eladták a Belügyminisztériumot

A vevő egyelőre ismeretlen, de egyedül ő licitált.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168