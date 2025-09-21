Lázár János örülhet, végül csak sikerült megnyitni a Keleti pályaudvart

A Keleti pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat: a délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik majd a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig immár teljes gőzzel üzemel ismét a Keleti – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán vasárnap kora délután.

Emlékeztetett arra, hogy a forgalom újraindítása elhúzódott, mert a pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működésén állítani kellett. Jelezte, hogy felkészültek egy ilyen forgatókönyvre is, így az Országos Haváriaközpont azonnal életbe léptette a helyzethez legjobban illeszkedő ideiglenes forgalmi rendet.

Kapcsolódó cikk Hihetetlen, de nem sikerült megnyitni a Keleti pályaudvart A hajnali órákban hiba keletkezett.

„A váltók beállítása azonban mostanra megtörtént: a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, sőt néhány perccel ezelőtt meg is érkezett az első vonat a Keletibe, 12:15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is” – írta vasárnap kora délutáni bejegyzésében a vezérigazgató.

A lépcsőzetesen visszatérő forgalommal párhuzamosan még közlekednek az erősítő és pótlóbuszok az érintett vonalak kiszolgálására, a részletekről a MÁVINFORM felületein adnak részletes és pontos tájékoztatást – tette hozzá.

A vezérigazgató ezt megelőző bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a tervezett felújítási munkálatokat maradéktalanul elvégezték, de a Keleti pályaudvart nem tudták megnyitni vasárnap reggel.

(MTI)