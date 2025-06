Lázár János új kollégát talált magának – nem is akárkit

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Nyíradonyban rekortán futópálya is épült nem messze a lombkoronasétány mellett.

Tasó László, Hajdú-Bihar vármegye 3. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője a közlekedési csomópontok fejlesztéséről tartott sajtótájékoztatón Debrecenben 2025. március 20-án. Júniustól miniszteri biztosként is foglalkozhat a közlekedéssel. Fotó: MTI/Derencsényi István

A péntek este megjelent Hivatalos Értesítőből kiderül: Lázár János egy évre – 2025. június 1. napjától 2026. június 30. napjáig – kinevezte Tasó Lászlót Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá. Ezeket a feladatokat látja el az országgyűlési képviselő, aki korábban Nyíradony polgármestere valamint közlekedéspolitikai államtitkár is volt::

Tasó László fideszes országgyűlési képviselő, akinek erdeiben lombkoronasétány és futópálya is van, Észak-Magyarország közlekedésének fejlesztésében segít majd.

