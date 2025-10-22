Lázár Jánosnál betelt a pohár, rendkívüli vizsgálatot rendelt el a Strabagnál

A Strabagnál teljes a valóságzavar! Nem elég, hogy az általuk vállalt határidőt sem tudják vállalni, és miattuk nem lehet átadni a forgalomnak az M30-as autópályát, most még egy gátlástalan és abszurd akcióba is belekezdtek a leányvállalatuk (M5 Holding GmbH) által tulajdonolt AKA Zrt. koncessziós szerződése kapcsán – ezt írta szerdai közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A 2031-ben lejáró koncessziós szerződésüket szeretnék úgy meghosszabbítani, hogy egy autópályát sem képesek megépíteni az általuk vállalt határidőre. Természetesen a kormánynak nincs szándéka, hogy ezt a szerződést meghosszabbítsa – teszik hozzá.

Majd úgy folytatják: sürgetőbb feladat az, hogy a 2031-ig tartó időszakra vonatkozó feltételeket is felülvizsgálják: a nyereségmegosztást racionalizálni kell. A profitból az államnak kedvezőbb feltételek mellett kell részesednie! Ezért az erre vonatkozó felülvizsgálatot az építési és közlekedési miniszter elrendelte.

Emellett egy rendkívüli auditot is kezdeményezett, mert felmerül a gyanú, hogy a korábbi időszakban pénzügyi visszaélések következtek be a koncesszió során. „A Strabagnak azt javasoljuk, hogy készítse elő az utóbbi évek hiánytalan pénzügyi elszámolásait és teljesítéseit az auditra. Az ámokfutó felelősséghárításai helyett pedig igyekezzen elvégezni azt, amit vállalt! Nem fogjuk hagyni, hogy a STRABAG diktáljon!” – fogalmazott közleményében az ÉKM.