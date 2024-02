Lázár Jánost erről a trónról nem tudták letaszítani

Január 31-ig az Országgyűlésbe ülő 199 képviselő mindegyike leadta vagyonnyilatkozatát, ezeket pedig több részben is elemeztük az Mfor cikkeiben. A feltüntetendő vagyontárgyak egyik fontos sora a személygépjárműveké – itt 115-en jelezték azt, hogy van valamilyen, a kategóriába beleillő autójuk.

Melyik a képviselők kedvenc márkája?

A Datahouse 2023-as évre vonatkozó összesítése szerint 14 222 forgalombahelyezéssel a Toyota értékesítette a legtöbb új személyautót, míg a Suzuki a második helyet szerezte meg 12 167 darabbal, a Skoda pedig a harmadik helyre jutott 10 916 autóval.

Ha kifejezetten a képviselői autóparkot nézzük, némileg más tendencia rajzolódik ki, hiszen az előző évi vagyonnyilatkozatokhoz hasonlóan ezúttal is Volkswagenből tartottak a legtöbbet a honatyák és -anyák, e márkát alig lemaradva követte a Toyota.

Érdekesség, mint ahogy az grafikonunkon is látszik, hogy több magasabb árkategóriába tartozó autót is bevallottak a képviselők. Például 10-10 BMW és Mercedes is feltűnt a vagyonnyilatkozatokban – így az a helyzet alakult ki, hogy több luxusautótulajdonos ül a parlamentben, mint Suzukival járó.

Végül említésre méltó a Skoda helyzete is. Ugyan listánkon csak négy cseh gyártmányú négykerekű szerepel, összességében így is feltehetőleg ez a politikai holdudvar által legtöbbet használt autómárka. A hvg.hu 2017-es cikke szerint az államigazgatás autóflottájának jelentős részét a Skoda Superb modellek adták. S miután általánosságban elmondható, hogy az autókat több éven keresztül üzemeltetik, ez az adat valószínűleg még most is nagyrészt igaz, és az államigazgatás nem cserélte még le ezeket a Skodákat – így például a miniszterek is minden bizonnyal gyakran közlekednek velük.

Milyen autóból áll a legtöbb a parlamenti parkolóházban?

A favorit márka tehát ezúttal is a Volkswagen lett, de a nyilatkozatokat böngészve azt is megtudhattuk, hogy összességében melyik modellt vásárolták meg a képviselők a leggyakrabban.

Az abszolút autókedvenc ezúttal a Toyota RAV4 lett, a városi terepjáró kiütötte a trónról az előző évi győztes Volkswagen Tiguant. Használtan az egyik legnagyobb értékesítési portálon elérhető adatok szerint egy régebbi, a 2000-es évek környékéről származó RAV4 már 1 millió forint alatt is megvásárolható, míg a néhány éves, újabb darabokért 5-7 millió forint összeget kell kifizetni. Egy teljesen új modell árcédulája viszont már 13 millió forint körül alakul a gyártó honlapja szerint.

A legek

Az autólistán több igen értékes darab is szembeötlő volt. És ugyan azt nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy ezek közül melyikért fizettek aktuálisan a legtöbbet ténylegesen a képviselők, hiszen ez több faktortól és az autószerzés módjától is függ, így is viszonylagos biztonsággal kijelenthető, hogy megtaláltuk a legdrágább példánnyal járó politikust:

Lázár János – Land Rover Defender. Az építési és közlekedési miniszter lízingeli ezt a 2019-es évjáratú darabot, amely használtan jelenleg 25 milliós árcédulánál indul.

Érdekesség, hogy az előző évhez képest Lázár újított autótéren, és feltűnt egy 2023-as Audi A6 All Road is a járművei közt, az újonnan 30 milliós árcédulával induló autót szintén lízingszerződés keretében szerezte meg. Ennek visszafizetésével lesz dolga, hiszen 19,9 millió forintot még ki kell egyenlítenie a vagyonnyilatkozat szerint.

A legkülönlegesebb autókollekció címe ezúttal is Kubatov Gábort illette meg, a Fidesz politikusa láthatóan kedveli a veteránautókat, hiszen összesen négy darab büszke tulajdonosa:

Kubatov Gábor és a veteránautók.

Jó helyzetben a képviselők, ha autókról van szó

A 2022-es vagyonnyilatkozatokhoz képest hárommal nőtt azon képviselők száma, akik azt közölték, hogy van valamilyen autójuk, ráadásul többen is akadtak, akik két-három darabbal is büszkélkedhetnek. Az állományban jóval nagyobb arányban akadnak luxusautók is – igaz, ezen aligha lehet meglepődni, hiszen a képviselői fizetések többszörösei a magyar átlagnak. Azaz, van miből.