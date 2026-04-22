Leáll a szállítás a Barátságon: Németország egyelőre nem kap több kazah olajat

Miközben a déli ág újraindul, az északin leáll a szállítás.

Májustól ideiglenesen leáll a kazah olajszállítás a Oroszországon és Fehéroroszországon át Németországba – közölte újságírókkal Jerlan Akkenzsenov kazah energiaügyi miniszter szerdán.

A miniszter rámutatott: az általa kapott információk szerint a felfüggesztés jelen állapot szerint csak májusra vonatkozik.

„Beszéltem a kollégáimmal – neveket nem mondok – és amint a technikai kérdés megoldódik, a kazah olaj tranzitja folytatódik”

- tette hozzá a kazah energiaügyi miniszter, aki szerint hivatalos orosz bejelentés egyelőre nem történt a kérdésben. Hogy pontosan mi az a technikai kérdés, ami miatt májustól leáll a kazah olaj továbbítása, a miniszter nem részletezte.

Közölte, a Németország felé tartó vezeték ideiglenes leállása ellenére Kazahsztán nem csökkenti olajtermelését, mint mondta: a kitermelt energiahordozót másfelé is irányíthatják, akár Kína felé.

Kazahsztán nemzeti olajüzemeltetője, a Kaztransoil biztosítja az olajszállítást Oroszországon át a Transznyeft csővezeték-rendszeren keresztül. A kazah olajat ezután a Gomeltransznyeft Druzsba csővezeték-rendszeren keresztül Fehéroroszországba jut, ahol egy északi és egy déli ágra válik szét, az északi ágon – Lengyelországon át – továbbítják a kazah olajat a németországi Schwedtben található finomítóba.

A tranzit a Kazahsztán és Oroszország között 2002. június 7-én létrejött kormányközi megállapodás keretében történik. Kazahsztán 2,1 millió tonna olajat szállított Németországnak tavaly a Barátság vezetéken keresztül.

A kazah energiaügyi miniszter szerint a kazahsztáni olajszállítás a schwedti finomítói kapacitásának 20-30 százalékát fedezi.

Elmondása szerint Kazahsztán idén körülbelül 3 millió tonna olaj szállítását tervezi a Barátság vezetéken keresztül.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden nem kívánt nyilatkozni a témában, azt mondta, hogy az újságírók a kérdéseikkel az illetékes orosz vállatok felé forduljanak.

A rovat támogatója a 4iG

 

