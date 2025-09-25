Leállítják az iváncsai akkugyárat októbertől

Október elejétől november közepéig leállítják a gyártást az SK On iváncsai gyárában – derül ki a cég sajtóközleményéből. A leállás idejére a cég dolgozóit nappali műszakba rakják át, és ők a termelés helyett képzéseken vesznek majd részt, írja a Telex.

A cég tájékoztatása szerint a szokásosnál hosszabb leállás alatt lehetőségük lesz alaposan átnézni és leellenőrizni az iváncsai gyárat. Arról is írnak, hogy az elmúlt időszakban a korábban tervezettnél nagyobb mennyiségben gyártottak akkumulátorokat, így a másfél hónapos leállás alatt is el tudják látni az ügyfeleiket.

Kósa Péter, az SK On Hungary HR igazgatója szerint a karbantartás után a termelést fokozatosan újra fogják indítani. A magyar munkavállalók közül ebben az időszakban tájékoztatásuk szerint nem fognak senkit elbocsátani.