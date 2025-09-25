Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Akkumulátorgyár

Leállítják az iváncsai akkugyárat októbertől

mfor.hu

November közepéig leállítják a gyártást.

Október elejétől november közepéig leállítják a gyártást az SK On iváncsai gyárában – derül ki a cég sajtóközleményéből. A leállás idejére a cég dolgozóit nappali műszakba rakják át, és ők a termelés helyett képzéseken vesznek majd részt, írja a Telex.

A cég tájékoztatása szerint a szokásosnál hosszabb leállás alatt lehetőségük lesz alaposan átnézni és leellenőrizni az iváncsai gyárat. Arról is írnak, hogy az elmúlt időszakban a korábban tervezettnél nagyobb mennyiségben gyártottak akkumulátorokat, így a másfél hónapos leállás alatt is el tudják látni az ügyfeleiket.

Kósa Péter, az SK On Hungary HR igazgatója szerint a karbantartás után a termelést fokozatosan újra fogják indítani. A magyar munkavállalók közül ebben az időszakban tájékoztatásuk szerint nem fognak senkit elbocsátani.

A jegybank szerint megint csak jövőre lehet alacsony az infláció

A jegybank szerint megint csak jövőre lehet alacsony az infláció

Azzal számoltak, hogy november végéig maradnak az árréstoppok.

A Tisza még nagyobb munkanélküliséget okozna – reagáltak Nagy Mártonék a romló munkanélküliségre

A Tisza még nagyobb munkanélküliséget okozna – reagáltak Nagy Mártonék a romló munkanélküliségre

A Tisza Párt új adórendszert is bevezetne.

Az infláció és a recesszió után kezd beütni a munkanélküliség is

Az infláció és a recesszió után kezd beütni a munkanélküliség is

Kevesebben dolgoznak, mint egy éve.

Gőzerővel termelik a pénzt Mészáros Lőrinc munkásai

Gőzerővel termelik a pénzt Mészáros Lőrinc munkásai

Egy alkalmazottra az iparági átlagnál hétszer több profit jut.

Mégis le lehetne válni így az orosz olajról? – válaszoltak a horvátok a Mol közlésére

Mégis le lehetne válni így az orosz olajról? – válaszoltak a horvátok a Mol közlésére

A Janaf vitatja a Mol állításait.

Így nem lehet pótolni a Barátság vezetéket? Aggasztó jelentést tettek közzé

Így nem lehet pótolni a Barátság vezetéket? Aggasztó jelentést tettek közzé

Az Adria vezeték nem bírta a terhelést. 

Újabb botrány Ursula von der Leyen körül, a magyar miniszter csóválja a fejét

Újabb botrány Ursula von der Leyen körül, a magyar miniszter csóválja a fejét

Megint eltűntek az üzenetek?

Szorongva várhatja Orbán Viktor Trump hívását

Szorongva várhatja Orbán Viktor Trump hívását

Egy kellemetlen témáról akar elbeszélgetni vele az amerikai elnök.

Az MNB még kevésbé hisz a kormány prognózisában

Már csak 0,6 százalékos GDP-növekedést vár a jegybank, szemben a három hónappal korábbi 0,8 százalékkal és a kormány 1 százalékos előrejelzésével, miközben az inflációs prognózisát 0,1 százalékponttal lejjebb vitte, 4,6 százalékra.

Akár még tovább is erősödhet a forint Varga Mihályék lépésére

Akár még tovább is erősödhet a forint Varga Mihályék lépésére

Ahogy arra számítani lehetett, az MNB nem változtatott a jegybanki alapkamat mértékén. Az indoklást szokás szerint Varga Mihály MNB-elnök 15 órakor ismerteti.

