Leállították a Pázmány campusának építését (frissítés)

A Józsefvárosi Önkormányzat, a Szentkirályi utca 29–31. szám alatti társasház és a Fővárosi Önkormányzat is keresetlevelet nyújtott be a bíróságon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által kiadott építési engedélyével szemben, melyek nyomán a Fővárosi Törvényszék azonnali jogvédelmet rendelt el – írja honlapján a kerületi önkormányzat.

Erről Pikó András is beszél a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Az azonnali jogvédelem halasztó hatállyal bír, ami azt jelenti, hogy amíg ez a védelem él, engedélyköteles munkák nem kezdhetők meg és nem folytathatók, ugyanakkor a döntés nem a per végleges lezárása, hanem egy átmeneti jogvédelem.

Az önkormányzat a keresetlevélben az építési engedély jogszerűségét vitatta, és azonnali jogvédelmet kért arra az esetre, ha az építési engedély alapján megindulnának azok a munkák, amelyek később visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak.

Ez még csak a látványterv

Fotó: pazmanycampus.hu

A Fővárosi Törvényszék egyétértett az önkormányzattal, álláspontjuk szerint a műemlékek esetében a bontás és az átalakítás visszafordíthatatlan folyamat, ezért a per lezárásáig indokolt a jelenlegi állapot fenntartása. A bíróság szerint az engedély olyan bontási és átalakítási munkákat is érint a nemzeti emléknek minősülő Eszterházy- és Károlyi-palotában, amelyek utólag nem lennének maradéktalanul helyreállíthatók.

A végzés ideiglenes intézkedés: amíg az azonnali jogvédelem él, az építkezés nem kezdődhet el. Ha bíróság később úgy dönt, hogy az építési engedély jogszerű, akkor a beruházás megkezdhető. A döntés ellen a közléstől számított 8 napon belül fellebbezés nyújtható be a Fővárosi Ítélőtáblához.

Frissítés: Lázár János minisztériuma szerint jogsértő a törvényszék jogvédelme a Pázmány Campus ügyében, fellebbeznek – írja a Telex.