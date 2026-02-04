Leállították a Pázmány campusának építését (frissítés)

2p
A Fővárosi Törvényszék akasztota meg az építkezést. 

A Józsefvárosi Önkormányzat, a Szentkirályi utca 29–31. szám alatti társasház és a Fővárosi Önkormányzat is keresetlevelet nyújtott be a bíróságon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által kiadott építési engedélyével szemben, melyek nyomán a Fővárosi Törvényszék azonnali jogvédelmet rendelt el – írja honlapján a kerületi önkormányzat.

Erről Pikó András is beszél a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Az azonnali jogvédelem halasztó hatállyal bír, ami azt jelenti, hogy amíg ez a védelem él, engedélyköteles munkák nem kezdhetők meg és nem folytathatók, ugyanakkor a döntés nem a per végleges lezárása, hanem egy átmeneti jogvédelem.

Az önkormányzat a keresetlevélben az építési engedély jogszerűségét vitatta, és azonnali jogvédelmet kért arra az esetre, ha az építési engedély alapján megindulnának azok a munkák, amelyek később visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak.

Ez még csak a látványterv
Ez még csak a látványterv
Fotó: pazmanycampus.hu

A Fővárosi Törvényszék egyétértett az önkormányzattal, álláspontjuk szerint a műemlékek esetében a bontás és az átalakítás visszafordíthatatlan folyamat, ezért a per lezárásáig indokolt a jelenlegi állapot fenntartása. A bíróság szerint az engedély olyan bontási és átalakítási munkákat is érint a nemzeti emléknek minősülő Eszterházy- és Károlyi-palotában, amelyek utólag nem lennének maradéktalanul helyreállíthatók.

A végzés ideiglenes intézkedés: amíg az azonnali jogvédelem él, az építkezés nem kezdődhet el. Ha bíróság később úgy dönt, hogy az építési engedély jogszerű, akkor a beruházás megkezdhető. A döntés ellen a közléstől számított 8 napon belül fellebbezés nyújtható be a Fővárosi Ítélőtáblához.

Frissítés: Lázár János minisztériuma szerint jogsértő a törvényszék jogvédelme a Pázmány Campus ügyében, fellebbeznek – írja a Telex

Itt vannak a számok: hányan regisztráltak álláskeresőként?

Érdekes adat a munkaerőpiacról.

Élőben kérdezhet Mellár Tamástól – ma délután, a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) volt elnöke lesz a vendége a Klasszis Média immár 6. évfolyamában járó egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Itt a várva-várt deal, az orosz-ukrán háborún is múlik India ígérete

Hosszú várakozás után végre kereskedelmi megállapodást kötött egymással az Egyesült Államok és India, ami Oroszország számára lehet a legrosszabb hír. A világ legnépesebb állama ugyanis Donald Trump elmondása szerint beleegyezett abba, hogy nem vásárol több orosz kőolajat. A valóság ennél bonyolultabb lehet, főleg hosszabb távon, az orosz-ukrán háború esetleges lezárása után.

Utólag, de mindenki kap visszatérítést a rezsistoppal

Az elmúlt napokban ugyan egyre több információ látott napvilágot, több nyitott kérdés is volt a rezsistop kapcsán. A rendelet megjelenése előtt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese beszélt a részletekről.

A ködben tapogatózik a magyar gazdaságpolitika

A múlt héten publikált GDP-adatok is csalódást keltően alakultak, éves szinten a gyakorlatilag stagnálást jelentő 0,3 százalékos növekedést láttunk. Ezzel szemben a lengyel vagy a horvát gazdaság 3 százalékkal bővült. A magyar gazdaságpolitika irányítói a külső körülményekre hivatkoznak, miközben a napokban felvázolt vízió mögött nem látszik, hogy lenne megfelelő humánerő-forrás. Többek között ezekről beszélt kollégánk, Király Béla az ATV Start műsorában.

Osztogat a kormány, meg is javult a lakosság hangulata

Csökkent a pesszimisták aránya az MNB friss elemzése szerint

Utoljára az orosz-ukrán háború előtt voltak ennyire optimisták a magyarok az anyagi helyzetükkel kapcsolatban – írja a Privátbankár.

Erre büszke lehet a bányászat: a tavalyi az évszázad legerősebb éve volt ebben

Tavaly mintegy 1,17 millió tonna kőolajat hoztak felszínre a magyarországi mezőkből, a kétezres években ez a legmagasabb mutató.

Tényleg háromszorosára emelkedne a rezsi, ha nem jönne az orosz gáz?

Rövid távon nem képzelhető el, hogy az Európai Unió és Oroszország ismét együttműködjön az energiapiacon, hosszabb távon viszont változhat a helyzet. És akkor már az EU lehet kedvezőbb tárgyalási pozícióban – hangzott el a Klasszis Befektetői Klub idei első, energiaipari trendekről és kilátásokról szóló panelbeszélgetésén. A meghívott szakértők arra is válaszoltak, hogy tényleg háromszorosára emelkedne a háztartások rezsiköltsége, ha 2027-től nem érkezhetne orosz gáz Magyarországra? Miként arról is szó volt, hogy Kína miért került monopolhelyzetbe a kritikus nyersanyagok és a ritkaföldfémek piacán.

Extrém kilengéseket áraz a piac az áprilisi választásokra

Egészen szélsőségesen ítélik meg a befektetők a forint árfolyamának alakulását az április 12-i választások fényében – hangzott el a Magyar Közgazdasági Társaság kerekasztal-beszélgetésén. Az extrém kilengések jelentős inflációs kockázatot hordoznak magukban, ám mielőtt választanánk, még egy 8 éve nem látott adatot közölhet a KSH. Ez pedig egy „most vagy soha” pillanatot hozhat el a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank számára.

Segít a rezsistop, de a magas számlát azért be kell fizetni

Miközben az elmúlt napokban nagyjából tisztázódott, hogyan fogják a hidegebb időjárás miatti magasabb fogyasztást ellentételezni, azért számos kérdést felvet a kormány által bevezetett rezsistop.

