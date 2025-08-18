Leállt a kőolajszállítás Magyarországra, mert az ukránok megtámadták a Barátság vezetéket

„Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan!” – posztolta ki a Facebook-oldalára Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminisztert Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettes tájékoztatotta arról, hogy az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.

Szijjártó szerint a Barátság kőolajvezeték elleni – ahogy a miniszter fogalmazott – egyre gyakoribb ukrán támadások azt célozzák, hogy Magyarország szálljon be az Ukrajnában zajló háborúba, ebbe Szijjártó szerint Brüsszel és Kijev három és fél éve akar belenyomni minket.

Majd fenyegetésként is felfogható módon a miniszter azzal zárta sorait, hogy „emlékeztette” az ukrán döntéshozókat: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában….